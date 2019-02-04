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Новые слухи о «заряженном» Hyundai Tucson N 

Allroader.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Allroader.ru
Корейский автогигант Hyundai стремительно усиливает позиции своего молодого спортивного подразделения «N», представляя все новые «заряженные» модели. Согласно последним слухам, следующим членом «горячего» семейства станет Hyundai Tucson в качестве спорткара для всей семьи.
Изначально практичный кроссовер Tucson разрабатывался как вместительный и просторный автомобиль для перевозки людей и багажа, а не как гоночный болид. Поэтому для того, чтобы стать настоящим атлетом, кроссоверу придется пройти путем серьезной трансформации. Инсайдеры утверждают, что под капотом Tucson N найдется место для 340 «лошадей», а разгон до 100 км/ч займет менее 6 секунд.
Никакой «начальной» версии с передним приводом не будет — спортивный SUV будет продаваться исключительно с AWD. При этом инженеры Hyundai установят на машину новую подвеску и тормоза. Внешне N-кросс можно будет отличить от своего «гражданского» собрата по более агрессивному, мускулистому и аэродинамически-эффективному кузовному обвесу.
Если верить слухам, то Tucson N выйдет в продажу до 2021 года и займет позицию флагмана N-линейки до прихода совершенно новой эксклюзивной модели, которая впитает в себя весь опыт и мастерство корейских разработчиков без оглядки на ограничения существующих автомобилей марки Hyundai.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Tucson
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