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Какая уязвимость есть в авто с кнопочной системой запуска 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты из Германии выявили уязвимость автомобилей с кнопочной системой запуска двигателя перед вероятными угонщиками, сообщает Car.ru. Для того чтобы похитить машину, злоумышленникам требуется всего 20 секунд.
Преступники используют хакерские программы, которые улавливают и копируют сигнал ключа автомобиля, который впоследствии позволяет разблокировать двери и запустить мотор.
В качестве эксперимента было протестировано 200 моделей 30 разных брендов, а также несколько мотоциклов. Почти все экспертам удалось «угнать» без особого труда. На то, чтобы «похитить» один автомобиль у специалистов уходило не более 20 секунд.
Наиболее устойчивыми к попыткам взлома оказались три модели: Jaguar I-Pace, Land Rover Discovery и Range Rover Evoque.
Ранее представители МВД России назвали регионы, в которых угоны автомобилей происходят чаще всего. Полицейские выяснили, что похитители машин наиболее активно действуют в Москве, Московской области, в Краснодарском и Пермском краях. Всего на территории страны разыскивается почти 12 тысяч автомобилей. Самые «популярные» модели у преступников — Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Hyundai , Jaguar , Kia , Land Rover Discovery , Ford Focus , Hyundai Solaris , Toyota , Toyota Land Cruiser , Rover , Kia Rio , Toyota Camry , Land Rover , МВД
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