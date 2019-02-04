Какая уязвимость есть в авто с кнопочной системой запуска 

Эксперты из Германии выявили уязвимость автомобилей с кнопочной системой запуска двигателя перед вероятными угонщиками, сообщает Car.ru. Для того чтобы похитить машину, злоумышленникам требуется всего 20 секунд.
Преступники используют хакерские программы, которые улавливают и копируют сигнал ключа автомобиля, который впоследствии позволяет разблокировать двери и запустить мотор.
В качестве эксперимента было протестировано 200 моделей 30 разных брендов, а также несколько мотоциклов. Почти все экспертам удалось «угнать» без особого труда. На то, чтобы «похитить» один автомобиль у специалистов уходило не более 20 секунд.
Наиболее устойчивыми к попыткам взлома оказались три модели: Jaguar I-Pace, Land Rover Discovery и Range Rover Evoque.
Ранее представители МВД России назвали регионы, в которых угоны автомобилей происходят чаще всего. Полицейские выяснили, что похитители машин наиболее активно действуют в Москве, Московской области, в Краснодарском и Пермском краях. Всего на территории страны разыскивается почти 12 тысяч автомобилей. Самые «популярные» модели у преступников — Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser.