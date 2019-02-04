Volvo отзывает почти две тысячи автомобилей в России

Volvo отзывает 1,937 тысячи автомобилей из-за отклонения в программном обеспечении модуля связи, сообщается на сайте Росстандарта.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили марок S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованные с 2017 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи. Оно может повлиять на работу систем, зависящих от подключаемых услуг, например, системы Volvo On Call. Данное отклонение в ПО может также повлиять на работу других функций, в частности, систем поддержки водителя. В самом неблагоприятном случае, если происходит ДТП, это может привести к тому, что автомобиль сообщит неправильную информацию или вообще не предоставит в центр экстренной помощи данные о своем местонахождении. В таких случаях экстренные службы могут не быть направлены к месту нахождения автомобиля", — говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет выполнено обновление программного обеспечения модуля связи. Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.