Почему машина заводится и сразу глохнет?

Не самой приятной ситуацией при эксплуатации автомобиля является проблема с запуском двигателя.

В век электронного зажигания и впрыска топлива, по сравнению с карбюраторными моторами, казалось, что проблема должна уйти в прошлое.

Если проблемы связаны с не полностью заряженной АКБ или неисправностью стартера, то это лежит на поверхности. А вот если причины более глубокие, то только диагностика поможет выяснить причину. Водитель уже по первым признакам способен сузить круг тех возможных отказов, которые не позволяет двигателю устойчиво работать.

проблемы с приготовлением рабочей смеси;

нарушения в работе системы рециркуляции газов или отвода отработавших газов;

ошибки электронных систем управления подачей топлива и воздуха, зажигания;

нарушение работы системы зажигания. Среди основных проблем, приводящих к остановке мотора через пару секунд после начала работы, следует выделить:

Конечно, стоит упомянуть и такие глобальные причины, как нарушение регулировок газораспределительного механизма, недостаточную компрессию в цилиндрах. Но такие неисправности, как правило, не возникают вдруг. Это проявления скорее для двигателей с выработанным ресурсом, и нуждающихся в восстановительном ремонте.

Также не забывайте об уровне топлива. Для короткого схватывания будет достаточно и паров бензина.

В общем виде последовательность действий по диагностике неисправностей будет выглядеть в следующем виде: проверка подачи топлива и воздуха, контроль системы зажигания, оценка исправности ЭБУ.

Нарушение смесеобразования зачастую связано с состоянием дроссельной заслонки. При чрезмерном ее засорении возможно как образование бедной смеси — при чрезмерном поступлении воздуха, или обогащенного состава — при недостатке воздуха. Проведение регулярной чистки заслонки поможет избежать проблемы.

Стоит проверить и работу топливного насоса. Его жужжание слышно при повороте ключа в замке зажигания. Давление при запуске двигателя должно быть на уровне 3 атм., в режиме холостых оборотов — 2,5 атм. При падении давления ниже 0,7 атм. устойчивая работа мотора невозможна.

В случае нормального обеспечения цилиндров топливно-воздушной смесью, проверяют работу свечей зажигания. Если свечи в порядке, стоит проверить состояние высоковольтных проводов. Повреждение изоляции поможет выявить мегаомметр.

Сбои в работе электронных блоков управления несложно выявить при помощи сканера. Только следует учитывать, что мало распознать ошибку, нужно уметь оценить ее влияние на существующую проблему неудачного запуска двигателя.

При затруднениях в определении причин, не стоит стесняться обратиться в сервис для диагностики. Если же неисправность случилась на дизельном моторе, то здесь потребуется отдельный анализ.