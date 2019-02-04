Почему машина заводится и сразу глохнет? 

Не самой приятной ситуацией при эксплуатации автомобиля является проблема с запуском двигателя.
В век электронного зажигания и впрыска топлива, по сравнению с карбюраторными моторами, казалось, что проблема должна уйти в прошлое.
Если проблемы связаны с не полностью заряженной АКБ или неисправностью стартера, то это лежит на поверхности. А вот если причины более глубокие, то только диагностика поможет выяснить причину. Водитель уже по первым признакам способен сузить круг тех возможных отказов, которые не позволяет двигателю устойчиво работать.
Среди основных проблем, приводящих к остановке мотора через пару секунд после начала работы, следует выделить:
- проблемы с приготовлением рабочей смеси;
- нарушения в работе системы рециркуляции газов или отвода отработавших газов;
- ошибки электронных систем управления подачей топлива и воздуха, зажигания;
- нарушение работы системы зажигания.
Конечно, стоит упомянуть и такие глобальные причины, как нарушение регулировок газораспределительного механизма, недостаточную компрессию в цилиндрах. Но такие неисправности, как правило, не возникают вдруг. Это проявления скорее для двигателей с выработанным ресурсом, и нуждающихся в восстановительном ремонте.
Также не забывайте об уровне топлива. Для короткого схватывания будет достаточно и паров бензина.
В общем виде последовательность действий по диагностике неисправностей будет выглядеть в следующем виде: проверка подачи топлива и воздуха, контроль системы зажигания, оценка исправности ЭБУ.
Нарушение смесеобразования зачастую связано с состоянием дроссельной заслонки. При чрезмерном ее засорении возможно как образование бедной смеси — при чрезмерном поступлении воздуха, или обогащенного состава — при недостатке воздуха. Проведение регулярной чистки заслонки поможет избежать проблемы.
Стоит проверить и работу топливного насоса. Его жужжание слышно при повороте ключа в замке зажигания. Давление при запуске двигателя должно быть на уровне 3 атм., в режиме холостых оборотов — 2,5 атм. При падении давления ниже 0,7 атм. устойчивая работа мотора невозможна.
В случае нормального обеспечения цилиндров топливно-воздушной смесью, проверяют работу свечей зажигания. Если свечи в порядке, стоит проверить состояние высоковольтных проводов. Повреждение изоляции поможет выявить мегаомметр.
Сбои в работе электронных блоков управления несложно выявить при помощи сканера. Только следует учитывать, что мало распознать ошибку, нужно уметь оценить ее влияние на существующую проблему неудачного запуска двигателя.
При затруднениях в определении причин, не стоит стесняться обратиться в сервис для диагностики. Если же неисправность случилась на дизельном моторе, то здесь потребуется отдельный анализ.