Как сократить расход бензина без вреда для машины

Рост цен на топливо заставляет российских автолюбителей искать способы, как можно сэкономить деньги на АЗС. Life составил список лайфхаков от опытных водителей.

В первую очередь эксперты советуют изменить манеру вождения. Для экономии топлива подойдёт неторопливая размеренная езда с обязательным соблюдением дистанции перед впередиидущим транспортом.

«Чтобы снизить расход, нужно всего лишь разгоняться до разрешённой скорости, далее двигаться накатом, периодически регулируя заданный темп педалью газа», — подчеркнул автоэксперт Григорий Карпусь.

Ещё один способ экономии — сократить время прогрева двигателя в зимнее время. Вопреки расхожему мнению, для установления рабочей температуры мотору требуется «вхолостую» поработать не 10-15 минут, а всего 2-3.

Эксперты уверяют, автомобиль тратит меньше топлива, если у него пустой багажник. По их словам, в среднем на три процента. Всё потому, что гружёная машина медленнее разгоняется и хуже тормозит, следовательно, расход горючего увеличивается.

Также специалисты советуют закрывать окна во время езды, искать объездные маршруты во избежание простоя в пробках и отслеживать самые низкие цены на топливо.

«Зачастую люди по инерции заправляются на одной и той же АЗС, но лучше приглядываться к ценам на разных заправках. Можно найти самую низкую стоимость», — заявил автоэксперт Леонид Хазанов.

Директор департамента послепродажного обслуживания компании "Автоспеццентр" Евгений Гришкевич уверяет, что на экономию топлива влияет своевременная замена в автомобиле расходных материалов: например, воздушного фильтра. Также, по его словам, стоит внимательно подходить к выбору моторного масла: чем большей вязкостью оно обладает, тем больше расходуется топливо.

В целом, по словам специалистов, если соблюдать вышеуказанные советы, можно экономить до 20% горючего ежемесячно.