Может ли инспектор открыть огонь по водителю

Федеральный закон «О полиции» содержит перечень ситуаций, в которых автоинспектор может применить оружие в отношении водителя и даже выстрелить ему в спину, сообщает издание «За рулём».

По словам главы ГИБДД России Михаила Черникова, автоинспектору разрешается стрелять только в процессе погони и только по автомобилю, водитель которого игнорирует требования остановиться, при этом создавая аварийные ситуации, грозящие человеческими жертвами.

Впрочем, существуют такие ситуации, когда экипаж дорожной службы вправе стрелять на поражение.

Так сотрудник ГИБДД может схватиться за пистолет при задержании опасного преступника, застигнутого на месте злодеяния, касающегося безопасности жизни или здоровья граждан. Закон позволяет стрелять на поражение, если злоумышленник пытается скрыться и поймать его возможности уже нет.

Применить оружие автоинспекторы могут, отражая нападение на здания с массовым скоплением людей внутри. Например, защищая районный отдел ГИБДД. При этом если преступники вдруг соберутся сбежать, любой полицейский вправе разрядить им вслед пару обойм.

Закон разрешает сотрудникам ГИБДД стрелять, не задумываясь, если они стали свидетелями попытки побега заключённых из-под стражи, при этом не важно в каком они пребывают статусе — подозреваемых или уже осуждённых. Применить оружие также можно против тех людей, кто возьмётся помочь преступникам в осуществлении побега.