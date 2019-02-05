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Коллекция McLaren 570gt теперь доступна в США 

Car.ru 5 часов назад
Фото: car.ru
McLaren представил в прошлом году пять моделей MSO Cabeen Collection 570 GT, которые предназначались только для Китая.
Теперь автопроизводитель представляет шестой и последний автомобиль ограниченной серии в США, ориентированный на покупателей, которые ценят характерные элементы китайского дизайна.
Автомобиль продемонстрировали в прошлую пятницу на ежегодном праздновании лунного Нового года в Беверли Хиллс. Транспортное средство поступит в продажу исключительно через местного дилера.
Что особенно в машине?
Для начала хочется напомнить, что это 570GT, который имеет VIN код, заканчивающийся на 888888. Его создавал MSO (McLaren Special Operations) совместно с китайским модельером и предпринимателем г-ном Каббином. Его выкрасили чёрной специальной краской, также там присутствует ручная роспись золотого дракона, которую нанесли на обе двери. Также доступны новые 15-спицевые колёса GT и тормозные суппорты Gloss Speedline Gold.
Внутри имеются небольшие скульптуры драконов, вышитых золотом, пороги сделаны из карбоновых накладок.
В подкапотном пространстве у авто 3,8-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, агрегат вырабатывает 570 "лошадей", крутящий момент 600 Нм. По прямой свою "сотку" авто набирает за 3,4 секунды. Максимальная скорость 328 километров. По сравнению с 570S, версия GT имеет дополнительное багажное отделение и более мягкую настройку.
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Бортжурнал , McLaren
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