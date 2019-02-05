Объявлены российские цены на Mercedes-Benz B-класса

Компактное семейство Mercedes-Benz в России пополнилось компактвэном B-класса. В нашей стране он появится только в двух комплектациях (и только с одним мотором), но, в отличие от некоторых других новинок немецкой марки, они будут не фиксированными.

В Европе Mercedes-Benz B-класса продается с пятью вариантами двигателей и несколькими роботизированными коробками, но нашей стране досталась только одна связка — 1,3-литровый турбомотор, в создании которого участвовали французы из Renault-Nissan, и семиступенчатый робот 7G-DCT. И только передний привод, хотя у "высокого хэтчбека" есть и полноприводные модификации.

Впрочем, строго говоря, моторов у российского B-класса будет как бы два: в версии B180 двигатель развивает 136 л.с. и 200 Нм, а в модификации B200 — уже 163 л.с. и 250 Нм (хотя паспортная мощность соплатформенного Mercedes-Benz A200 — всего 150 л.с.).

Младшая модель выходит на российский рынок в комплектации Style по цене от 2 070 000 рублей. В списке оборудования уже значатся 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, электропривод двери багажника, датчик дождя, круиз-контроль и система автоматического торможения. Интерьер компактвэна включает в себя однозонный климат-контроль и мультимедийную систему MBUX с двумя экранами (один из них выполняет роль приборной панели). Диагональ обоих мониторов в базовой комплектации — 7 дюймов.

B-класс с более мощным мотором продается уже в комплектации Progressive, которая отличается 17-дюймовыми колесами, другой отделкой интерьера (основной материал — искусственная кожа), и подогревом мультифункционального руля. Кроме того, диагональ экранов мультимедийной системы увеличивается до 10 дюймов. Стоит такой B-класс как минимум 2 280 000 рублей.

В списке опциональных пакетов значатся, к примеру, возможность отделки салона натуральной кожей за 132 900 рублей, система бесключевого доступа за 71 700 рублей, пакет вспомогательных ассистентов ценой 181 650 рублей или активный парковщик вкупе с камерой кругового обзора за 128 000 рублей. Кроме того, новинку можно снабдить адаптивной подвеской (как часть пакета Engineering вместе с более мощными тормозами, "умной" оптикой и системой бесключевого доступа за 283 000 рублей или отдельно за 95 000 рублей) либо подвеской с уменьшенным на 15 мм дорожным просветом и более спортивными настройками за 28 000 рублей. К слову, опциональная подвеска подразумевает еще и изменение конфигурации задней подвески с полузависимой на многорычажную.

По предварительным данным, "живые" компактвэны B-класса третьего поколения появятся у российских дилеров Mercedes-Benz в середине весны нынешнего года.