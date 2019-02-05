Новый Toyota Land Cruiser: первые сведения

Культовому "Ленд Крузеру" нынешнего поколения уже минуло более 10 лет, и его с полным правом можно назвать ветераном рынка. Похоже, в Toyota все же задумались о создании нового поколения внедорожника, а заодно планируют тотально обновить и премиальный Lexus LX.

Первые изображения обоих внедорожников публикует японское издание Best Car, оговариваясь, впрочем, что они не имеют официального происхождения. Компьютерные эскизы созданы на основе информации из достойных доверия источников. Соответственно, пока можно лишь предполагать, как на самом деле будут выглядеть Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX, хотя и известно о планах дизайнеров Toyota сделать их внешность максимально отличающейся друг от друга.

А вот по технической части информации несколько больше. По данным издания, обновление внедорожников пройдет по тому же сценарию, что и смена поколений Mercedes-Benz G-класса — с обилием технических нововведений, но сохранением общей концепции. Таким образом, превращаться в кроссовер с несущим кузовом "Ленд Крузер" пока не планирует: основным конструктивным элементом внедорожника останется рама, но ее серьезно обновят. За счет этого и Land Cruiser, и Lexus LX должны заметно сбросить вес и стать несколько безопаснее.

Кроме того, известно, что внедорожную парочку лишат восьмицилиндровых двигателей. Самым объемным мотором для Land Cruiser и Lexus LX станет бензиновый V6, который предполагается позаимствовать у седана Lexus LS . Его 3,5-литровый V6 с турбонаддувом способен развивать до 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента, а ассистировать двигателю на внедорожниках будет 10-ступенчатый автомат. Наконец, поговаривают и о некоей гибридной силовой установке — первой в истории семейства.

По предварительным данным, в продаже Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX нового поколения появятся не ранее 2020 года. Однако, показать первые наработки в этой области, то есть устроить премьеру концептуального прототипа, Toyota может уже в нынешнем году — вероятнее всего, на осенней выставке в Токио.