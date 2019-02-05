Как привлечь АЗС к ответственности за некачественное топливо

Эксперты рассказали, как следует поступать автовладельцу, его машина сломалась из-за некачественного топлива. «За рулём» опубликовал последовательный порядок действий, которые помогут заставить владельцев АЗС отремонтировать поврежденный автомобиль.

Первым делом, уверяют специалисты, водителю необходимо собрать доказательства заправки на сомнительной АЗС. Это могут быть свидетельские показания пассажиров, запись с видеорегистратора, но главное — товарный чек, в отсутствие которого все остальные доводы не имеют большого значения.

Эксперты советуют предъявить претензии сотрудникам АЗС. Если диалог с кассиром или администратором не заладится, следует потребовать телефон руководства станции. Параллельно эксперты советуют позвонить в управление Росстандарта, а в Москве можно побеспокоить специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам автора статьи, далее необходимо взять пробы топлива на сомнительном АЗС для последующего их изучения. Лучше всего для этих целей привлекать независимых экспертов. Оплачивать услуги специалистов автолюбителю придётся из собственного кармана, впрочем, «За рулём» уверяет, что, если подозрения подтвердятся, затраты компенсирует владелец АЗС. Заключение о контрафактном горючем грозит предпринимателю ещё и санкциями со стороны государства, как то крупный штраф или при повторном нарушении — закрытие станции.

Если некачественное топливо успело нанести вред автомобилю, водителю необходимо получить заключение специалистов о том, что именно горючее стало причиной неисправности. По словам экспертов, расчёты на ремонт в этом случае имеют второстепенное значение.

В случае если все доказательства будут свидетельствовать о том, что некачественное топливо стало причиной поломки автомобиля, владельцу АЗС ничего не останется, как оплатить все расходы. В противном случае, уверяют автоэксперты, можно смело обращаться в суд.