Самые «незаметные» нарушения ПДД

Опытные водители уверяют, что даже самые прилежные водители ежедневно формально нарушают правила дорожного движения, сообщает «Автовзгляд» . Эксперты привели топ-3 самых незаметных нарушений.

Чаще всего, по мнению специалистов, водители игнорируют требования знаков ограничения скорости, находясь в «нештрафуемой» зоне. Сегодня в связи с погрешностью приборов фиксации ответственность автолюбителя за несоблюдение скоростного режима наступает в случае, если он превысил значение, указанное на знаке, на 20 км/ч. Поэтому, например, на отрезке проезжей части, где требуется двигаться со скоростью не более 60 км/ч, многие едут 79 км/ч. Однако, по словам экспертов, формально согласно ПДД это является нарушением и может повлиять, например, на решение автоинспектора при разборе ДТП.

Специалисты уверяют, что почти все водители хоть раз в жизни пересекали «двойную сплошную». Даже те, кто фактически действительно не нарушали одно из важнейших правил дорожного движения. Виной тому мог стать неправильный выбор угла поворота в разрыв разметки, когда хотя бы одно колесо пересекало обе линии. Для инспекторов ГИБДД формально — это повод привлечь нарушителя к ответственности. Наказание за проступок довольно серьёзное — штраф в 5000 рублей или лишение удостоверения на срок до полугода.

Наконец, автоэксперты напоминают, что проезд на жёлтый сигнал светофора не только предупреждает о включении «красного», но и согласно ПДД запрещает движение автомобилей. Поэтому все, кто «проскакивает» перекрёсток на «жёлтый» рискуют нарваться на штраф.