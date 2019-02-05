BMW продолжает испытания конкурента Tesla — купе i4

Полностью электрическая версия BMW следующей 4 Series Gran Coupe снова замечена, на этот раз при прохождении испытаний в холодную погоду

Как и предыдущие снимки прототипа, можно увидеть четкую визуальную связь между новым EV и последней 3 Series, поскольку i4 поделится большей частью своего дизайна с предстоящей 4 Series Gran Coupé.

Тем не менее, боковой обзор показывает, что новый автомобиль кажется выше над землей (как с точки зрения высоты крыши, так и дорожного просвета), чем сегодняшняя 4 Series.

Другие контрольные признаки того, что это i4, включают в себя заглушенные передние решетки, фальшивые «выхлопы» в маскировке и юридически предписанные наклейки «электрический испытательный автомобиль».

Конкурент Tesla Model 3 должен появиться в 2021 году и является частью быстрого расширения BMW на свой специализированный ряд моделей i с электроприводом в течение следующих нескольких лет.

BMW i4 планируется построить на той же линии, что и стандартные модели 3 Series на заводе BMW в Мюнхене.

Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс на существующих бензиновых, дизельных и гибридных моделях, немецкий автопроизводитель уже проводит сборочные испытания с опытными версиями.

Среди моделей, лежащих в основе стратегии электрификации BMW, — усовершенствованная версия постоянно развивающегося i3, полностью электрический Mini, внедорожник BMW iX3 и полностью новый i4.

В то время как i3, Mini Cooper E и iX3 будут знакомы по дизайну, глава BMW Харальд Крюгер назвал i4 прямым конкурентом Tesla Model 3.

BMW i4 будет в значительной степени опираться на дизайн четырехдверного концепта i Vision Dynamics, представленного на автосалоне во Франкфурте в 2017 году.

Источники предполагают, что BMW рассматривает два варианта трансмиссии для i4.

Первый использует передний электродвигатель в сочетании с коробкой передач с фиксированным передаточным отношением и электрическим карданным валом для направления привода на задние колеса.

Такая компоновка дала бы i4 традиционные черты BMW и, согласно одному источнику, наилучшее распределение веса.

Второй и более дорогой вариант заключается в использовании двух электродвигателей: один приводит в движение передние колеса, а второй — в узле задней оси, приводя в движение задние колеса.

Подобно системе, которая должна появиться в iX3, она предлагает выбор между передним и полным приводом в зависимости от выбранного режима движения.

Для достижения целей производительности, аналогичных показателям текущего 335d, BMW рассчитывает на общую мощность для установки электродвигателя i4, будь то в виде одного или двух блоков спереди и сзади, приблизительно 350 л.с.