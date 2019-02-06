Нужна ли платная гарантия на подержанные автомобили

Опытные водители уверяют, что в платном гарантийном ремонте подержанных автомобилей в первую очередь заинтересованы дилеры, гонящиеся за выгодой, сообщает «За рулём». Для привлечения клиентов предприниматели придумывают хитроумные схемы, в которых зачастую интересы автолюбителей отходят на второй план.

Как правило, желающим обслуживаться у официальных представителей марки, предлагают несколько вариантов продлённой гарантии в зависимости от пожеланий клиента. Каждый из них отличается сроком действия договора и количеством «элементов», подлежащих ремонту в случае поломки. Например, у Volkswagen Skoda есть два вида программ: «7 элементов» и «15 элементов», цены на которые отличаются почти в полтора раза. В списки входят компоненты основных агрегатов автомобиля, таких как двигатель, трансмиссия, коробка передач, которые требуют дорогостоящего ремонта. При этом дилеры редко берут под гарантию автомобили старше шести лет и требуют от клиентов обслуживаться только в их сервисе, использовать только оригинальные запчасти и следовать рекомендациям специалистов.

Впрочем, перед тем как отказываться от продления послегарантийного ремонта, эксперты советуют водителям досконально изучить особенности своего автомобиля. Бывает и так, что в услугах дилера есть выгода для самого автолюбителя. Например, обладателям Nissan Quashqai предлагают продлить гарантию до 6 лет или до пробега в 200 тысяч километров. По словам специалистов, в этом предложении есть смысл, поскольку по пробегу в 150 тысяч километров у Quashqai часто выходит из строя вариатор. Его ремонт в стороннем сервисе обойдётся не менее чем в 100 тысяч рублей, в то время как продлённая гарантия обойдётся на пару десятков тысяч дешевле.

Другое дело – Renault Logan , уверяют эксперты. По их словам, приобретать пакет послегарантийных услуг на следующие пять лет, при условии, что машина не прошла 100 тысяч километров, смысла нет. Logan славится своей не убиваемой подвеской, надёжным мотором, и живучей коробкой передач. В этом случае автолюбитель отдаст почти 20 тысяч рублей «за спокойствие».

Однозначного ответа на вопрос «брать или не брать продлёнку» у специалистов нет. Эксперты уверяют, что всё зависит от конкретной модели, марки и предложения.