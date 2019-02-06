Как обновился Passat и почему это так важно для «Фольксвагена»

Это у нас в России основа фольксвагеновского благополучия — компактный и недорогой седан Polo да кроссовер Tiguan, а Passat по объёмам продаж далеко позади, уступая даже дорогому внедорожнику Touareg. В Европе всё иначе: там ежегодно реализуют под двести тысяч Пассатов!

Volkswagen Passat всё ещё остаётся очень популярным автомобилем, даже несмотря на продолжающийся кроссоверный бум и на постепенное, но неуклонное падение продаж легковых автомобилей класса D. Например, в прошлом году на европейском рынке было реализовано 183 249 Пассатов. Да, скромно в сравнении с рекордами 2001 и 2006 годов (свыше 330 тысяч машин), но даже хитовому Тигуану он уступил лишь 22,5 процента. Сравните с соотношением на российском рынке в тот же период: 33 530 Тигуанов и 2451 Пассат.

Так что плановое обновление Пассата восьмого поколения, что выпускается с 2014 года — это по-прежнему важное событие для компании. И я совсем не удивился, когда собравшимся в Гамбурге журналистам — российским и немецким — показали только универсалы. Ведь в Германии на них приходится около 90% продаж!

Passat обновили по той же схеме, что и Golf двумя годами ранее: снабдили более продвинутыми электронными ассистентами водителя и бортовой «мультимедией» нового поколения, а моторы подтянули к новым экологическим требованиям Euro 6d-Temp.

Опознать обновленный Passat непросто — панели кузова остались прежними, а внешность освежили только при помощи новых навесных деталей (бамперов и оптики). Самый надежный признак — это хромированная планка над фарами во всю ширину передка, придающая Пассату некоторое сходство с новым Туарегом.

Наиболее заметная перемена внутри — это исчезнувшие часы по центру приборной панели: теперь вместо симпатичного круглого циферблата простая заглушка с надписью «Passat». С обновлением немного изменилось расположение кнопок на панели приборов, появилась контурная подсветка. Но важнее переход на новую информационную систему MIB 3: после рестайлинга у Пассата появился виртуальный щиток приборов второго поколения диагональю 11,2 дюйма и новое головное устройство Discover Pro с экраном диагональю 9,2 дюйма.

Появление 4G-модема позволило добавить полезные онлайн-сервисы: данные о пробках, интернет-радио, голосовое управление, оплату парковок, телематические службы для корпоративных парков. Все они объединены под единым брендом Volkswagen We. Онлайн-сервис позволяет получить переносить персональные настройки из машины в машину — достаточно влогиниться в свой аккаунт: это может быть полезно в случае с парком корпоративных машин или арендованным автомобилем. А самое интересное — это «цифровой ключ»: если вам нужно одолжить машину коллеге или родственнику, теперь не обязательно физически передавать ему ключ от машины.

В качестве более доступной альтернативы остался и обычный стрелочный щиток приборов, и пара более простых головных устройств — Composition Media с дисплеем на 6,5 дюймов и Discover Media с навигацией (8 дюймов).

Номенклатура силовых агрегатов почти не менялась: в линейке осталось три бензиновых мотора мощностью от 150 до 272 сил, четыре дизеля объемом 1,6 и 2 литра, а также гибридный вариант GTE.

Но самый скромный 150-сильный бензиновый мотор 1.4 TSI заменили на 1,5-литровый двигатель EA211 evo с турбокомпрессором переменной геометрии и системой отключения двух цилиндров той же мощности.

Серьезно доработан и самый популярный 150-сильный турбодизель — несмотря на общеее снижение спроса на дизели, на этот двигатель приходится 30% европейских продаж. К названию двухлитрового мотора прибавили обозначение evo: он получил раздельные контуры охлаждения блока и головки, два катализатора системы SCR и две форсунки для впрыска мочевины (AdBlue). Кстати, аналогичный мотор ставится и на Audi A6 пятого поколения.

Все остальные силовые установки прошли пока лишь точечную модернизацию, чтобы вписаться в новые экологические требования Euro 6d-Temp. Например, 240-сильный дизель с двумя турбинами получил катализатор увеличенного объема с другим напылением, а бензиновый мотор 1.4 TSI на гибриде — более термостойкую турбину, систему впрыска с повышенным до 350 бар давлением и фильтр твердых частиц в выхлопной системе. Но уже в 2020-м году, когда выступят в силу экологические требования Euro 6d, evo-варианты появятся у всех дизелей.

Емкость батареи на подзаряжаемом гибриде увеличена с 9,9 до 13 киловатт-часов емкости. Теперь Passat GTE сможет проехать на электричестве до 55 километров при движении по циклу WLTP. А это значит, что если владелец — юрлицо, то в Европе он не только сэкономит на топливе, но и сможет получить более крупный налоговый вычет.

А для Пассата такого рода нюансы крайне важны: в Германии более 80 процентов продаж приходится на корпоративных клиентов, да и в других странах Европы их доля составляет от 40 до 60 процентов. Кстати, наибольшим спросом гибрид пользуется в странах Северной Европы, где на него приходится 30% продаж модели — «виноваты» особенности налогообложения.

Шасси изменений почти не претерпело. Здесь по-прежнему стойки «МакФерсон» спереди и многорычажная подвеска сзади, как и у других машин на платформе MQB — вне зависимости от типа привода (переднего или полного). Поменялась лишь опционная подвеска DCC: теперь водитель может плавно регулировать жесткость амортизаторов, а не только выбирать из четырех фиксированных позиций (пяти на версии Alltrack). Аналогичная система уже используется на родственном лифтбеке Arteon. Амортизаторы выполнены по трехтрубной схеме, с внешним байпассным клапаном, проходное сечение которого меняется при помощи электромагнитной катушки.

Кроме того, отныне все Пассаты снабжены электромеханическим усилителем тормозов, который раньше был прерогативой гибридной версии GTE. Он позволил сократить время реакции системы при работе системы автоторможения.

С новыми ассистентами водителя Passat сделал большой шаг к автономному вождению. Теперь электроника может вести автомобиль на скоростях до 210 километров в час — удерживать машину в полосе, замедлять и разгонять машину. Но убирать руки с руля по-прежнему нельзя: система проверяет это при помощи встроенного в «баранку» емкостного датчика. А если водитель в течение десяти секунд не будет держать руль, то электроника сперва привлечет внимание звуками и вибрацией, а потом сама остановит автомобиль.

Cистема удержания в полосе теперь не обязательно пускает машину точно посередине полосы, а руководствуется манерой водителя — может прижаться к правой или левой линии разметки, и даже ехать вовсе без разметки, ориентируясь по траве на обочине.

Активный круиз-контроль перешёл на предиктивный характер работы: ориентируется не только на то, что «видит» камера под лобовым стеклом, но и на карту навигатора — заранее сбросит ход перед крутым поворотом или круговой развязкой. Максимальная скорость задается при помощи системы распознавания дорожных знаков. А на машинах с DSG адаптивный круиз-контроль может еще и самостоятельно, без участия водителя, толкаться в пробках.

Широкой публике обновленный Passat покажут в марте, на Женевском автосалоне. А уже в середине года начнётся серийное производство машины. Точные сроки появления машины на российском рынке пока известны лишь примерно — начало 2020 года. Причем набор силовых агрегатов у нас будет другой. Начальным останется бензиновый турбомотор 1.4 TSI; два других мотора — двухлитровые: бензиновый, мощностью 190 сил и дизель на 150 сил. Коробки передач — исключительно «роботы» DSG с двумя сцеплениями. /m