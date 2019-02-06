Появилось первое фото интерьера кроссовера Skoda Kamiq

Компания Skoda продолжает по частям рассекречивать свою самую ожидаемую новинку этой зимы — компактный кроссовер Skoda Kamiq. На этот раз чехи похвастали архитектурой интерьера вседорожника, но особого удивления этим не вызвали.

Концепция решения передней панели и центральной консоли для Skoda Kamiq, судя по опубликованному официальному фото, практически полностью позаимствована у еще одной недавней новинки — хэтчбека Skoda Scala. От интерьера хэтча салон кроссовера отличают, пожалуй, только более спокойные очертания рулевого колеса.

Как и хэтчбек, кроссовер получил визуально отделенный от центральной консоли и весьма крупный монитор мультимедийной системы. Вероятнее всего, и характеристики монитора будут аналогичными: для Scala анонсированы дисплеи диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма. Судя по всему, той же самой у кроссовера будет и приборная панель, роль которой опционально сможет играть 10,25-дюймовый монитор.

Отделывать переднюю панель и панели дверей планируется мягкими материалами с кристаллическим орнаментом, а в качестве опции в списке отделочных материалов для Kamiq предусмотрена микрофибра. Кроме того, в доступное оснащение салона кроссовера уже включены атмосферная фоновая подсветка с выбором из трех оттенков (оранжевый, красный или белый), а также обогрев лобового стекла, руля и задних сидений.

Поделились в Skoda и некоторыми параметрами салона кроссовера. Например, стало известно, что колесная база Kamiq составит 2 651 мм (практически столько же, сколько у Volkswagen T-Cross), объем багажника можно будет увеличить с 400 до 1 395 л (и это даже больше, чем у компактного "Фольквагена"), а для ног задних пассажиров освободили 73 мм.

Схожесть Skoda Kamiq и Volkswagen T-Cross по ряду характеристик заставляет предположить и схожесть их платформ, а, соответственно, и идентичность набора двигателей. скорее всего, кроссовер получит бензиновые турбомоторы объемом от 1,0 до 1,5 л и мощностью от 100 до 150 л.с., а также традиционный 1,6-литровый дизель. О системе полного привода, по предварительным данным, речи не идет.

Производитель официально подтвердил, что мировая премьера Skoda Kamiq состоится 5 марта в рамках международного автосалона в Женеве.