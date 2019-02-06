Могут ли оштрафовать за пересечение невидимой разметки?

На дорогах России автомобилисты часто встречаются с ситуацией, когда дорожная разметка не видна под слоем снега либо грязи.

В этом случае водитель едет буквально наугад и не может знать, какая линии разметки нанесена на дорожном полотне. Такой проблемы нет у дорожной камеры, которая отлично помнит, где именно и какая разметка нанесена.

Может ли искусственный интеллект робота выписать штраф за нарушение невидимой разметки? Если придерживаться правил, то это не является основанием для наложения штрафа. Если на асфальте не заметно расположение линий, водителя не имеют права оштрафовать за их несоблюдение.

Согласно техническим стандартам, на тех участках дорог, где различение нарисованной разметки затруднено из-за снега или грязи, нет возможности ее восстановить, необходимо устанавливать дорожные знаки требуемого образца.

При пересечении транспортным средством сплошной линии разметки, которая не различима по причине плохих погодных условий, водителя не привлекают к ответственности при условии отсутствия дорожных знаков.