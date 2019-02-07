За побег с места аварии могут добавить срок

По статистике ГИБДД , виновники каждой десятой автоаварии в стране пытаются скрыться с места происшествия. Чаще всего в бега пускаются нетрезвые водители в надежде, что за время их поисков пары алкоголя выветрятся и наказание будет не столь суровым. Новый законопроект превращает эти надежды в несбыточные.

Скрытие всё равно покажет

Сегодня, 7 февраля, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты, предлагающие наказывать водителей за оставление места ДТП, где погибли или пострадали люди, так же сурово, как это делают с виновниками «пьяных» аварий.

Как рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, уголовное законодательство сейчас предусматривает разную ответственность для виновников серьёзных дорожно-транспортных происшествий в зависимости от того, употребляли они спиртное или нет. Алкогольное опьянение, как известно, является отягчающим обстоятельством, которое усиливает наказание. Поэтому зачастую пьяные лихачи вместо того чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП, пытаются поскорее скрыться и отсидеться в укромном месте, пока не протрезвеют.

«После оставления места аварии нельзя доказать, был водитель трезв или пьян, таким образом беглецы оказываются в более выгодном положении, чем те, кто остался дожидаться полицию, — пояснил депутат. — Это неравенство в законодательстве обязал исправить Конституционный суд».

С появлением в УК новых поправок любой водитель, скрывшийся с места серьёзного ДТП, будет автоматически считаться пьяным и нести повышенную ответственность. Точно так же, как, например, сейчас по умолчанию признают нетрезвыми водителей, отказавшихся от медосвидетельствования.

То есть уже не будет ситуаций, когда водителя, который в пьяном угаре сбил пешехода, а потом на время скрылся, судят как трезвого. После введения в уголовный закон «презумпции пьянства беглеца» за нанесения тяжкого вреда здоровью другого человека, нарушителю будет грозить не до двух лет лишения свободы, а в два раза больше. Если в ДТП погиб один человек или более, то скрывшийся с места аварии получит соответственно до семи и до девяти лет за решёткой, как и предусмотрено для виновников ДТП, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Нововведение, по мнению разработчиков, лишит автовладельцев всякого смысла уезжать с места ДТП, провоцируя при этом новые столкновения и жертвы.

Кого коснётся новая норма?

По словам Вячеслава Лысакова, столь справедливый законопроект в Госдуме планируют рассмотреть в кратчайшие сроки, в которые только позволяет регламент.

Следует отметить, что повышенная уголовная ответственность будет грозить только за оставление места аварии, в которой пострадали люди. Если автолюбитель сбежит после «мелкого» ДТП, где из жертв — только зеркала и бампер, он, как и прежде, понесёт только административную ответственность: арест до 15 суток либо лишение водительских прав на срок от года до полутора. С одной стороны, нанесённый ущерб не может предполагать более сурового наказания, но с другой — количество административных дел по оставлению места ДТП, по данным МВД, последние три года практически не меняется и держится в пределах 167-168 тысяч. Очевидно, что эта динамика не изменится после принятия новых поправок.

Количество ДТП, виновники которых скрылись с места происшествия, за 11 месяцев 2018 года: без человеческих жертв — 167 255, с погибшими и раненым — 15 729.

Так же, по мнению первого зампреда Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Олега Нилова, заслуживает критики недостаточно суровое наказание, предусмотренное правительственными законопроектами для покинувших место аварии с человеческими жертвами.

«За 11 месяцев 2018 года произошло 15 729 ДТП с человеческими жертвами, виновники которых скрылись, — рассказал Нилов. — В результате погибли 736 человек, ранены 17 тысяч».

Законодатель предлагает приравнять оставление места ДТП, в котором погибли люди, к убийству, что подразумевает более строгое наказание для водителя, а также конфискацию его машины как «орудия убийства».

Кроме того, депутат полагает, что автолюбители, попавшие в серьёзную аварию в состоянии опьянения, но не скрывшиеся с места ДТП, должны нести меньшую ответственность, чем человек, покинувший место аварии. «Ведь даже будучи нетрезвым, человек, оставшийся на месте ДТП, может вызвать скорую. И ещё одно замечание, которого ждут граждане, касается лишения прав за ДТП, в которых погибли люди. Я предлагаю ограничивать возможность повторного получения прав таких автолюбителей двадцатью годами», — заявил он.