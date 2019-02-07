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«Газели» начнут собирать во Вьетнаме 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: car.ru
"Группа ГАЗ" в ближайшем будущем собирается построить завод на территории Вьетнама.
Руководство уже ведёт переговоры с компанией Thanh Dat Group, которую они выбрали в качестве партнёра. Они готовы предоставить площадку для строительства. На переговорах стало понятно, что основной моделью станет "Газель" с полноприводной модификацией. Но в начале они не обещают производить огромное количество автомобилей.
Конечно такое решение не было принято на скорую руку, длительное время специалисты "Группы ГАЗ" анализировали рынок Вьетнама, после чего ими был составлен план и смета на ближайшее время.
Аналитик высказался по этому поводу и сказал, что сделка может быть очень выгодной. Ведь во-первых, производство развернётся на территории старого завода, которая до сих пор пользуется льготным режимом. Также, если они сделают ставку на "Газель Некст", то могут выиграть. Ведь этот автомобиль в настоящее время считается самым успешным у бренда.
Более того, отечественные производители уже несколько лет ищут и планируют выход на рынки других стран. А автомобили, которые собирают во Вьетнаме пользуются особой популярностью в Тайланде, Камбодже и Лаосе.
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Бортжурнал , Группа ГАЗ
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