Toyota Sequoia получила версию TRD Pro для сурового бездорожья

Компания Toyota расширила внедорожную линейку TRD Pro и представила на автосалоне в Чикаго специальную версию модели Sequoia. Машина получила доработанную подвеску с защитными панелями, обновлённую информационно-развлекательную систему и перенастроенный выхлоп.

Главное отличие Toyota Sequoia TRD Pro от обычного внедорожника — амортизаторы Fox с внутренним перепускным каналом и прогрессивными характеристиками демпфирования. Передние имеет семь зон сжатия и две отбоя, а также обеспечивают увеличение хода отскока на 18 миллиметров. Сзади установлены двухконтурные стойки с защитой от пробоя. Для снижения массы корпуса амортизаторов выполнены из анодированного алюминия.

Также внедорожник оборудован полностью светодиодными фарами, 18-дюймовыми колёсами BBS из кованого алюминия, алюминиевыми подножками, панелямт для защиты элементов подвески, а также доработанной выхлопной системой с насадками цвета «чёрный хром». В салоне установлена премиальная аудиосистема с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, голосового помощника Amazon Alexa, Bluetooth и USB-портами.

Под капотом Toyota Sequoia TRD Pro установлен стандартный для модели двигатель. Это 5,7-литровый i-FORCE V8, который выдаёт 386 лошадиных сил и 544 Нм момента. Агрегат сочетается с шестидиапазонным «автоматом». Привод — полный Multi-Mode 4WD на базе дифференциала Torsen, с двухступенчатой раздаткой и понижающим рядом.

В стандартное оснащение Toyota Sequoia TRD Pro входит комплекс безопасности TSS-P. Он включает в себя систему предотвращения столкновений с функцией определения пешеходов, систему удержания в полосе, активный круиз-контроль с функцией полной остановки, систему автоматического управления дальним светом.

Помимо Sequoia в линейке TRD Pro есть внедорожник 4Runner, пикапы Tundra и Tacoma.