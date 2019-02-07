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УАЗ доработал комплектации «Пикапа» 

Авторамблер + ещё 7 3 часа назад
Фото: UAZ
Отныне отечественный пикап может порадовать расширенным перечнем оснащения в базовой и средних комплектациях. Автопроизводитель исправил некоторые "комплектационные" недостатки.
Во-первых, с февраля 2019 года пикап в базовом исполнении "Классик" (от 793 тысяч рублей) можно дооснастить опциональным кондиционером, который раньше предлагался, начиная с версии "Оптимум", и MP3-плеером с четырьмя динамиками. Во-вторых, базу можно доукомплектовать пакетом "Комфорт" с кондиционером и обогревом передних сидений и "Мультимедиа", включающую в себя акустическую систему с шестью динамиками и навигатор.
Третьи апдейты касаются комплектаций "Оптимум" и "Престиж". Первая разжилась опциональной "музыкой" с MP-3 и четырьмя динамиками, климат-контролем и передними парктрониками. В перечне заказного оборудования для второй отныне также есть климатическая однозонная система и парковочные датчики спереди, которые раньше были доступны для версии "Максимум". Наконец, расширилась палитра колесных дисков.
Напомним, что осенью 2018 года пикап претерпел масштабную модернизацию, включающую в себя установку двигателя ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с., доработанную коробку передач, модернизированную подвеску и рулевое управление.
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