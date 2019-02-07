Как продлить срок эксплуатации тормозных дисков

При проведении технического обслуживания замена тормозных колодок считается дешевой операцией.

Значительно дороже обходится замена тормозных дисков. При неправильной эксплуатации тормозной системы необходимость установки новых деталей требуется каждые 2 года.

При эксплуатации автомобиля будет не лишним знать некоторые ошибки, которые допускают многие водители. Это позволит уменьшить износ рабочей поверхности или исключит повреждение элемента. Основные характерные ошибки:

Использование недорогих «расходников». В состав качественных накладок входят мелкие медные стружки. С учетом разной твердости материалов, колодки не оказывают истирающего воздействия на поверхность диска. Недорогие подделки могут содержать и опилки равного по твердости металла, что значительно сокращает ресурс детали.

Перепады температуры. Нагрев диска и его быстрое охлаждение приводят к деформации или появлению трещин. Особенно провоцирует такое повреждение активное торможение перед препятствием с последующим заездом в лужу на пути. Аналогичный эффект возможен при неисправном суппорте. Не полностью отведенная по направляющей колодка в движении раскалит поверхность «до красна», и при остывании произойдет повреждение элемента. Трещина или деформация выражаются сильным биением на руле (для управляемых колес) при торможении.

Охлаждение дисков после сильного нагрева на автомобиле без движения. Эта особенность больше характерна при установке вентилируемой конструкции. После интенсивного замедления не стоит сразу уходить из машины. Правильно будет не спеша проехать 200-300 метров.

Повышенная нагрузка на тормозной диск. Этот вариант больше относится к комбинированной системе, когда передние дисковые тормоза сочетаются с задней барабанной конструкцией. Барабаны для обслуживания вскрывают вдвое реже, с учетом меньшего износа. Если прозевать снижение эффективности замедления колес задней оси, то вся нагрузка будет выпадать на переднюю ось. Нагрев в этом случае ускорится, а путь до остановки — вырастет.

При проведении ремонта учитывайте, что при замене диска на новый элемент, не стоит приобретать дешевую подделку. Скорый ремонт не заставит себя долго ждать.