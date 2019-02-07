Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились фотографии полицейской Lada Vesta Sport 

Motor.ru 44 минуты назад
Фото: @Lada Vesta Club
В Сети появилась фотография Lada Vesta Sport в полицейской раскраске. Автомобиль сфотографировали во время транспортировки на автовозе.
Самая мощная и дорогая модель в истории российской марки оснащается 1,8-литровым двигателем, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до «сотни» у Vesta Sport занимает 9,6 секунды. Максимальная скорость — 193 километра в час.
Седан Lada Vesta Sport доступен только в максимальной комплектации Luxe. В стандартное оснащения седана входит климат— и круиз-контроль, мультифункциональный руль, подогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема.
Ранее начальник Управления столичного ГИБДД генерал-майор полиции Виктор Коваленко в интервью «Российской газете» заявил, что ведомство планирует закупить спорткары, которые помогут в борьбе с нарушителями скоростного режима. Предполагается, что такие автомобили будут патрулировать автомагистрали.
Motor.ru: последние новости
Toyota Sequoia получила версию TRD Pro для сурового бездорожья Ford добавил обновленному тяжелому пикапу F-Series мотор 7.3 V8 BMW начала зимние испытания электрического кроссовера iNEXT
Комментарии
Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Виктор Коваленко , ГИБДД , "Российская газета"
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове
ДТП
Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало
ДТП
Неспешная бабуля на скутере создала пробку
Автоновости
В Москве обнаружен еще один перекресток-ловушка
Автоновости
Автоледи высадила из машины курицу
Автоновости
В сети появилось видео летающего лимузина
Автоновости
79-летний автовандал искалечил 1000 автомобилей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение