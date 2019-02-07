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Как не ошибиться с выбором станции техобслуживания 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Правильный выбор СТО поможет избежать некачественного ремонта автомобиля, поэтому к нему нужно отнестись с большой ответственностью.
Главное на что нужно обратить внимание, так это на спектр услуг, дипломы и награды. Станция должна привлекать своих клиентов внешним видом, оформлением, чистотой и порядком на ее территории.
Каждый уважающий себя владелец СТО, который заинтересован в постоянной клиентской базе и увеличении её, контролирует процесс общения сотрудников с клиентами. В целях заинтересовать клиента, могут предложить бесплатную диагностику.
Перед тем как оставить машину, должны быть оговорены все нюансы, в том числе и гарантия на работу, которую должны предоставить.
Когда есть возможность наблюдать, как идет ремонт автомобиля, или имеется комната ожидания с видом на рабочий цех — это говорит о том, что ничего не скрывается от владельцев автомобилей.
Если есть сомнения по поводу выбора, можно узнать мнение других клиентов, почитать отзывы в сети интернет.
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