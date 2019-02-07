Как не ошибиться с выбором станции техобслуживания

Правильный выбор СТО поможет избежать некачественного ремонта автомобиля, поэтому к нему нужно отнестись с большой ответственностью.

Главное на что нужно обратить внимание, так это на спектр услуг, дипломы и награды. Станция должна привлекать своих клиентов внешним видом, оформлением, чистотой и порядком на ее территории.

Каждый уважающий себя владелец СТО, который заинтересован в постоянной клиентской базе и увеличении её, контролирует процесс общения сотрудников с клиентами. В целях заинтересовать клиента, могут предложить бесплатную диагностику.

Перед тем как оставить машину, должны быть оговорены все нюансы, в том числе и гарантия на работу, которую должны предоставить.

Когда есть возможность наблюдать, как идет ремонт автомобиля, или имеется комната ожидания с видом на рабочий цех — это говорит о том, что ничего не скрывается от владельцев автомобилей.

Если есть сомнения по поводу выбора, можно узнать мнение других клиентов, почитать отзывы в сети интернет.