Приметы и суеверия автомобилистов

Автовладельцы — очень суеверный люди и любую ситуацию на дороге они могут отнести к одной из примет.

Самая популярная примета — свежевымытая машина, как предвестник дождя. Если вы решили вымыть автомобиль, помните, что вероятнее всего скоро будет дождь. Примета, конечно распространенная, но вероятность ее реализации не превышает 50%.

Птичий помет — к деньгам. Птичьи фекалии хоть и считаются хорошей приметой, но не стоит их долго возить на капоте свой машины, так как они могут навредить краске. И вместо прибыли, вам придется перекрашивать свой автомобиль.

Машина, как женщина и не стоит ее ругать или плохо о ней отзываться. Она может отомстить поломкой. А вот теплое отношение к своему автомобилю, наоборот, способствует устранению мелких неполадок. Соблюдение этого поверья позволит вам ездить долго и безопасно.

Бить по колесам — к проколу. Водители утверждают, что таким образом они проверяют давление в шинах. Но для этого лучше воспользоваться манометром.

Никогда не стоит пересчитывать деньги в автомобиле. По мнению самих же водителей, это плохая примета, которая может привести к встрече с сотрудниками ГИБДД

Многие автолюбители очеловечивают своих «железных коней», присваивают им душу и ауру. Именно в связи с этим возникли два следующих поверья. При покупке подержанного автомобиля, нужно обращать внимание на собственника и отдавать предпочтение влиятельным и богатым. Это приведет к удаче, успеху и прибыли.

А вот устанавливать на машину запчасти от автомобилей, побывавших в ДТП, не стоит. Иначе будет сложно избежать повторения судьбы донора.

Многие водители присваивают автомобилю талисман, который, по их мнению, приносит удачу. В качестве оберега может быть иконка в бардачке, мягкая игрушка на задней полке или небольшая игрушка на зеркале заднего вида.

Водители помните, что приметы сбываются только у тех, кто верит в них. Поэтому верьте только в хорошие приметы и будьте внимательны на дороге.