Россияне рассказали, как часто меняют машины

Недавно аналитиками был проведен опрос 3 840 россиян о том, как часто они меняют свои транспортные средства на новые.

Большая часть, порядка 71%, ответила, что финансовые возможности не позволяют производить замену автомобиля раньше чем через 10 или более лет его эксплуатации. 5% опрошенных меняют свое транспортное средство, как только на мировом авторынке появляется новая модель или марка.

Наиболее богатые и избалованные, к которым относятся 9% автомобилистов, с гордостью заявили, что смена машины происходит в тот момент, когда старая им надоела или появились незначительные дефекты и изъяны.

Оставшиеся 15% ответили просто: они пешеходы и не планируют покупать автомобиль в ближайшее время.