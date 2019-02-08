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Россияне рассказали, как часто меняют машины 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Недавно аналитиками был проведен опрос 3 840 россиян о том, как часто они меняют свои транспортные средства на новые.
Большая часть, порядка 71%, ответила, что финансовые возможности не позволяют производить замену автомобиля раньше чем через 10 или более лет его эксплуатации. 5% опрошенных меняют свое транспортное средство, как только на мировом авторынке появляется новая модель или марка.
Наиболее богатые и избалованные, к которым относятся 9% автомобилистов, с гордостью заявили, что смена машины происходит в тот момент, когда старая им надоела или появились незначительные дефекты и изъяны.
Оставшиеся 15% ответили просто: они пешеходы и не планируют покупать автомобиль в ближайшее время.
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