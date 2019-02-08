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Официально представлен «заряженный» седан Volkswagen Jetta 

Автовести + ещё 2 36 минут назад
Фото: Volkswagen
Концен Volkswagen построил и продемонстрировал на выставке в Чикаго основательно доработанную четырехдверку Jetta, которая получила обозначение GLI. Ориентирована она на тех, кому нужны динамика и управляемость Golf GTI, но не нужен хэтчбек.
Отличия VW Jetta GLI от стандартных версий при этом весьма велики. Немцы даже разработали специально для седана совершенно новую заднюю подвеску: в комплектации GLI "балка" на задней оси уступает место многорычажке. В приводе же передних колес применен дифференциал с электронным управлением. Кроме того, седан получил 13,4-дюймовые тормозные механизмы от VW Golf R.
Под капот новой "Джетты" имплантирован двухлитровый турбомотор, обеспечивающий 228 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Работать ему предстоит либо с базовой механической 6-ступенчатой коробкой, либо с опциональным 7-диапазонным роботом.
Динамические характеристики седана при этом пока не называются, но известно, что бортовая электроника получит четыре режима работы — стандартный, спортивный, экологичный и настраиваемый.
Опознать Jetta GLI можно будет по более агрессивным бамперам со светодиодной оптикой в стандарте, черной радиаторной решетке, спойлеру на крышке багажника, иным оконечникам выхлопной системы, цветным акцентам на кузове и оригинальным 18-дюймовым колесам. Красные акценты появятся и в салоне седана, вместе со спортивными передними сиденьями.
Предполагается, что Jetta GLI станет одной из наиболее богато оснащенных версий седана. Уже в базе он получит двухзонный климат-контроль, датчик дождя, подогрев сидений, атмосферную подсветку салона и систему бесключевого доступа. Кроме того, обещано и множество ассистентов водителя. Опционально седан можно будет оснастить цифровой приборной панелью, премиальной акустикой, мультимедийной системой с рядом онлайн-сервисов, вентиляцией передних кресел, панорамным остеклением и дистанционным запуском двигателя.
Volkswagen планирует продавать Jetta GLI в двух стандартных комплектациях, но обещана и третья — "юбилейная" 35th Anniversary, которая будет отличаться адаптивными амортизаторами в подвеске, дополнительным режимом Comfort для бортовой электроники, иными креслами в салоне и некоторыми нюансами отделки кузова. У дилеров VW в Северной Америке Volkswagen Jetta GLI появится уже весной нынешнего года.
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Бортжурнал , Volkswagen Jetta , Volkswagen
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