Новый Opel Corsa: первое изображение

Компания Opel готовится к премьере шестого поколения популярного в Европе городского хэтчбека В-класса — Corsa. Новинка получит продвинутую светотехнику, строго пятидверный кузов и полностью электрическую версию с приличным запасом хода.

Нынешняя "Корса", построенная под крышей концерна General Motors, доживает свой последний сезон. Компания Opel помалу начинает раскрывать детали шестого поколения хэтчбека Corsa, премьера которого состоится уже в 2019 году. На официальном тизере показана новая головная оптика IntelliLux LED Matrix, выполненная по матричной технологии и обладающая повышенной степенью адаптивности. Такая же светотехника уже используется в текущих поколениях Astra и Insignia. В базовых версиях, разумеется, будут дешевые галогенки рефлекторного типа.

Контуры фар новой "Корсы" в целом соответствуют стилистике свежих "Опелей" (к примеру, того же Crossland X), а вот LED-бумеранги ходовых огней — совершенно новый дизайнерский штрих, позаимствованный у прошлогоднего концепта Opel X Experimental. У него же, вероятно, позаимствуют архитектуру визуально "сочлененных" задних стоек. Ну а самое главное — новый Opel Corsa будет выпускать сугубо в 5-дверном исполнении, поскольку спрос на трехдверки стремительно падает. Аналогичных версий уже лишились новые Audi A1 и Volkswagen Polo

Что касается технической составляющей, то в основу нового хэтчбека Corsa ляжет модульная платформа Common Modular Platform (CMP) концерна PSA. Эту же "тележку" будут использовать для следующего поколения Peugeot 208 . Причем, по части моторной гаммы "немец" и "француз" тоже будут прямыми родственниками. Под капотом Corsa появится 1,2-литровый турбодвигатель семейства PureTech приблизительной мощностью от 90 до 130 л.с.. А вот оставят ли "Корсе" существующие "джиэмовские" агрегаты 1,0 л турбо Ecotec, пока неизвестно (скорее, нет).

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Но самая важная новость — это грядущий дебют полностью электрического Opel eCorsa, который должен состояться примерно через год после премьеры стандартной машины — то есть, в 2020 году. По предварительным данным, "электро-Корса" может получить довольно производительную силовую установку и емкую батарею, которые обеспечат хэтчбеку дальнобойность около 400 км на одной зарядке.