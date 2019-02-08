Шпаргалка для водителя: покупаем новый автомобиль

Приятные впечатления появляются уже после приобретения машины. А вот сам процесс может оставить негативный отпечаток, даже если вы выбираете новый автомобиль у официального дилера. Рассказываем, какие возможны сценарии.

Первый и главный шаг к успеху дела — обратиться именно к официальному дилеру. Новая машина не может предлагаться на более выгодных условиях, чем у него. Любой другой продавец — это перекупщик, купивший автомобиль у того же «официала». Ну и как он вам может продать его дешевле? Можно, конечно, поверить в сказку, что была куплена огромная партия с существенной скидкой, а теперь ее распродают поодиночке, чуть накинув к цене: и перекупщик в плюсе, и все равно дешевле, нежели у дилера.

Вот только пытаться выгадать копейку таким способом все же не советуем. Не встречается в природе хороших отзывов о «левых» автосалонах! Зато историй с разводом на дополнительное оборудование, кредитом с уму непостижимой ставкой и договорами с массой «сюрпризов» мелким шрифтом хоть отбавляй. Стоит ли рисковать кровными? Просто примите на веру: сэкономить не получится, а вот шансы переплатить стремятся к 100%. Методы «развода» могут отличаться, однако итог всегда один.

Кстати, внимательно присмотритесь к сайту приглянувшегося автосалона. Оформление дилерских порталов копирует головной сайт представительства. Нередко «нелегалы» подделывают дизайн, но не до последней запятой, а лишь в общих чертах. Несведущий человек (а мы все покупаем автомобили отнюдь не каждый год) купится на такую уловку. Совет простой: перечень официальных дилеров указан на главном сайте производителя. С него и начинайте поиск подходящего для визита шоу-рума.

С официалами тоже не все так просто. Казалось бы, 1990-е, когда каждая площадка назначала свою цену, давно ушли. Сейчас прайс-лист спускается от представительства, оно же дает «разблюдовку» по акциям, скидкам, специальным предложениям и кредитным программам. Все так и есть. Полный набор услуг, диктуемых брендом, должен быть доступен у любого официального дилера.

Прямо отказывать продать вам машину по стоимости из прайс-листа никто не будет. Это откровенное нарушение закона, за которое последуют санкции. Причем не только от представительства — от правоохранительных органов . Однако хитрить продавцам никто не мешает. Самый популярный способ — навязать дополнительное оборудование и страховки.

Первое вроде бы и небесполезное: многие все равно будут ставить брызговики, защиту картера, дополнительную сигнализацию и прочие аксессуары, покупать второй комплект резины или колес в сборе. Вот только цены на все это у дилера как минимум вдвое выше, чем в интернет-магазинах. Плюс нескромная надбавка за труды по установке. Переплата выйдет существенной, а ведь нередко сумма навязанных «допов» составляет 100 и более тысяч рублей. Жалко!

Со страховками все проще. На них можно соглашаться смело, даже если сумма в договоре вас пугает. Уже больше года в России законодательно введен «период охлаждения», который появился именно в качестве средства борьбы с навязанными услугами. Суть его в следующем. В течение 14 дней с момента заключения договора страхования клиент имеет право написать в компанию заявление с отказом от полиса. Страховая не вправе отказать и обязана вернуть уплаченный взнос в полном объеме (конечно, если за эти две недели не случилось страхового события и последовавшего за ним заявления на возмещение ущерба). То есть, заплатив в автосалоне за дополнительные страховки, вы через две-три недели вернете себе все деньги. Если есть выбор, «навороты» или ненужные полисы, выбирайте вторые.

Можно отказаться от всех навязанных услуг и потребовать «голый» автомобиль. Нередко в этом случае понравившаяся вам машина мистическим образом «исчезает» из наличия. Клиенту готовы предоставить такой вариант, но его придется подождать в будущих поставках. Сейчас, когда ценники переписывают в сторону повышения едва ли не каждый месяц, от такого подхода особенно мерзко. Ведь через месяц-два, когда вожделенный автомобиль наконец придет, его стоимость может оказаться заметно выше. И вы все равно переплатите. Только на этот раз не за опции, а за саму машину.

Жаловаться на такие ухищрения бесполезно и в представительство бренда, и тем более в правоохранительные органы: нарушения закона нет. Выход — найти наиболее приемлемый для себя вариант из доступных. Можно обратить внимание на другую комплектацию или модификацию нужной модели. Быть может, с менее ликвидной конфигурацией дилер окажется посговорчивее. К тому же действует общее правило: чем дороже уровень оснащения, тем больше на него скидка (если она, конечно, предусмотрена).

Не ленитесь узнать представленный ассортимент у всех дилеров вашего региона. Они бронируют для себя разные автомобили, и интересный вам может оказаться в наличии у нескольких продавцов. Сравните предложения на идентичный товар и выберите самый выгодный. Иногда помогает показать одному автосалону предложение его конкурента. Возможно, дилер захочет его перебить. Правда, такой подход больше применим к премиальным брендам: у них в правилах торговаться, цифры на ценнике в салоне не окончательные и обсуждаются индивидуально. С массовыми марками такое не практикуется.

Наконец, если продавцы идеальной для вас модели совсем уж несговорчивы, обратите внимание на конкурентов. Если вопрос цены настолько важен, расширьте кругозор. Возможно, поступившись какими-то из потребительских свойств автомобиля, вы заметно выгадаете в деньгах.