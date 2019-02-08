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Названы российские цены на новую Toyota Corolla 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Toyota озвучила российские цены на седан Corolla нового поколения. Модель, доступную с единственным 122-сильным (153 Нм) бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, оценили минимум в 1 173 000 рублей.
Новая Toyota Corolla предлагается в пяти комплектациях. В базовое оснащение седана входит подогрев передних сидений, кондиционер, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, дополнительный электрический отопитель салона, система контроля давления в шинах, датчик света, аудиоподготовка и четыре динамика.
В средних и топовых комплектация «Королла» оснащается двухзонным климат-контролем, мультимедийкой с восьмидюймовым экраном, проекционным дисплеем, полностью светодиодной оптикой, камерой заднего вида с динамической разметкой, электрообогревом лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.
Автомобили для российского рынка собирают в Турции. Их выпуск начался в январе этого года. Ожидается, что до дилеров новая «Королла» доберется весной.
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Бортжурнал , Toyota , Toyota Corolla
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