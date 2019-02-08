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Skoda готовится к запуску собственных электромобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На данный момент чешский производитель Skoda занимается тестированием необходимой инфраструктуры.
Репортерам стало известно, что более трех сотен единиц зарядных блоков проходят испытания на площадях штаб-квартиры Skoda в Млада-Болеславе. При этом 220 устройств имеют питание от переменного тока, а остальные — от постоянного.
Компания планирует выходить на рынок электрического транспорта постепенно. Так, в текущем году ожидается появление варианта флагманского седана Superb c гибридным силовым агрегатом.
Чуть позже должна состояться премьера электрической версии Skoda Citigo. На 2020 год запланировано производство электрокара Vision E.
Среднесрочная стратегия Skoda направлена на электрификацию своих моделей. В ближайшие 5 лет на эти цели планируется потратить приблизительно 2 миллиарда евроинвестиций.
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Бортжурнал , Skoda , Skoda Citigo
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