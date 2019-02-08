Россияне смогут вернуть деньги за покупку электромобилей

По официальным данным, чиновники страны планируют ввести различные компенсации, предназначенные для водителей, которые приобрели электрические машины.

Основная цель введения компенсационных выплат заключается в увеличении популярности экологически безопасного транспорта в России. Чиновники запланировали ряд привилегий, предназначенных для владельцев электрических автомобилей.

Так, в разных регионах страны будут созданы специализированные стоянки, предназначенные для этого класса машин. Более того, водители, управляющие электрокарами смогут передвигаться по выделенным полосам.

Компенсационные выплаты смогут получить все владельцы, выбравшие электрический автомобиль. Сумма выплат будет определяться в зависимости от технических данных, модели, года выпуска. Получить денежную компенсацию можно будет обратившись в салоны официальных дилеров.

Производители электроавтомобилей уверены, что создаваемые модели не только безопасны для окружающей среды, но и выгодны для водителей, которые экономят на топливе. Конечно, для полноценного развития электротранспорта в России требуется создать развитию инфраструктуру, позволяющую обслуживать машины в любом удобном для водителя регионе.

Аналитики выяснили, что самый дешевый вариант современного электрического транспорта обойдется примерно в два миллиона рублей. Но, несмотря на это, в 2018 году продажи машин выросли на 52,1%, в сравнении с 2017 годом.