Ford поднял цены на семейство Focus и кроссовер Kuga 

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Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

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В Казахстане жители воруют спирт после ДТП со спиртовозом

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Один человек пострадал в ДТП на МКАД