Жигули оснастили четырьмя двигателями 

Авторы YouTube канала «Гараж-54» выложили видео, на котором продемонстрировали автомобиль на базе Жигули, оснащённый сразу четырьмя двигателями. Сибирские изобретатели показали процесс сборки уникальной машины.
Для автомобильного «монстра», которого техники ласково называют «крокодилом Геной», понадобилось шесть колёс и три моста. Четыре двигателя от разных моделей Жигули автослесари поместили под удлинённый двухсоставной капот, который открывается двумя способами: впереди и сбоку. Кузов автомобиля собирался из элементов трёх разных Жигулей: «второй», «четвёртой» и «шестой» моделей.
В финальной стадии ролика изобретатели покрасили «крокодила» в ярко красный цвет, утаив от зрителей ответ на вопрос, способны ли Жигули с четырьмя моторами самостоятельно передвигаться.
Ранее авторы канала опубликовали видео, на котором протестировали отечественную «шестёрку», оборудованную двумя трансмиссиями. Коробки передач конструкторы соединили друг с другом хвостовиками. Испытать автомобиль с подобными характеристиками умельцы решились только на специальном полигоне. В результате водителю удалось раскрутить колёса машины до невиданного раньше количества оборотов, а скорость движения задним ходом возросла в несколько раз.