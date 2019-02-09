Жигули оснастили четырьмя двигателями

Авторы YouTube канала «Гараж-54» выложили видео , на котором продемонстрировали автомобиль на базе Жигули, оснащённый сразу четырьмя двигателями. Сибирские изобретатели показали процесс сборки уникальной машины.

Для автомобильного «монстра», которого техники ласково называют «крокодилом Геной», понадобилось шесть колёс и три моста. Четыре двигателя от разных моделей Жигули автослесари поместили под удлинённый двухсоставной капот, который открывается двумя способами: впереди и сбоку. Кузов автомобиля собирался из элементов трёх разных Жигулей: «второй», «четвёртой» и «шестой» моделей.

В финальной стадии ролика изобретатели покрасили «крокодила» в ярко красный цвет, утаив от зрителей ответ на вопрос, способны ли Жигули с четырьмя моторами самостоятельно передвигаться.