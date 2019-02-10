Важно ли контролировать давления в шинах автомобиля

Для любого транспортного средства очень важно, чтобы колёса были правильно накачены, ведь это в первую очередь безопасность дорожного движения и их участников.

Чаще всего, в легковых автомобилях давление шин составляет не менее 2 атмосфер для передних колёс, а для задних не более 2,2 атм. В том случае, когда показатели не соответствуют норме, покрышки будут, во время движения, нагреваться и быстрее стираться. Плохое сцепление колеса с дорогой делает автомобиль плохо управляемым и снижает БД.

Шины перекачены. Когда давление в колесе выше нормы оно прилегает к поверхности дороги только отдельной частью, центром. Это ведет к быстрому износу протектора резины в средней части. Еще один немаловажный фактор перекаченных шин, тормозной путь, он увеличивается. Плохой контроль автомобиля может привести к ДТП.

Низкое давление. В том случае, когда колесо имеет давление ниже нормы основное сцепление колес с дорогой происходит по бокам. Соответственно, они нагреваются и стираются быстрее. Центр при этом остаётся практически в идеальном состоянии. Торможение и управление ТС становятся хуже. Связано это с тем, что покрышка прилегает к дороге отдельными частями, а не всей площадью.

Давление в шинах в первую очередь влияет на безопасность дорожного движения. Многие современные автомобили имеют либо систему автоматической подкачки, либо датчик давления в колесе.

В настоящее время, проверить уровень накачки колеса можно на любой автозаправочной станции. Манометр располагается на шланге компрессора, с помощью которого можно подкачать шину, если давление снизилось.