Больше брака: кто выпускает самые некачественные авто 

Американские эксперты портала Iseecars.com выяснили, кто из автопроизводителей вынужден отзывать свои машины у клиентов чаще остальных, сообщает «Автовзгляд». Ниже топ-3 компаний-лидеров по продажам автомобилей с дефектами.
Аналитики проанализировали отзывные кампании, инициированные автопроизводителями, за последние 5 лет. Чаще всех с просьбой отогнать машину в сервис к своим клиентам обращается General Motors. Всего за указанный период автогигант отозвал порядка 55 млн автомобилей различных марок. В их числе Pontiac, Chevrolet, Oldsmobile, Cadillac, Buick и GMC.
На втором месте в списке «дефективных» производителей — Chrysler. Специалистам компании пришлось исправлять заводской брак в 41 млн автомобилей.
Замыкает тройку лиеров — Ford, с показателями в 25 млн отозванных машин.
Впрочем, в противовес антирейтингу эксперты Национального института безопасности дорожного движения (NHTSA) выяснили, сборку каких марок автомобилей можно назвать самой надёжной.
Оказалось, что реже всех свои машины отзывают немецкие Porsche и Mercedes-Benz. Также заводской брак редко встречается у японских производителей. Абсолютный лидер в этой категории в азиатском регионе — Mazda, на втором месте Subaru, на третьем Toyota.