Больше брака: кто выпускает самые некачественные авто

Американские эксперты портала Iseecars.com выяснили, кто из автопроизводителей вынужден отзывать свои машины у клиентов чаще остальных, сообщает «Автовзгляд» . Ниже топ-3 компаний-лидеров по продажам автомобилей с дефектами.

Chevrolet, Oldsmobile, Cadillac, Аналитики проанализировали отзывные кампании, инициированные автопроизводителями, за последние 5 лет. Чаще всех с просьбой отогнать машину в сервис к своим клиентам обращается General Motors . Всего за указанный период автогигант отозвал порядка 55 млн автомобилей различных марок. В их числе Pontiac Buick и GMC.

На втором месте в списке «дефективных» производителей — Chrysler . Специалистам компании пришлось исправлять заводской брак в 41 млн автомобилей.

Замыкает тройку лиеров — Ford , с показателями в 25 млн отозванных машин.

Впрочем, в противовес антирейтингу эксперты Национального института безопасности дорожного движения (NHTSA) выяснили, сборку каких марок автомобилей можно назвать самой надёжной.