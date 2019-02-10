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Что представляет собой «крутящий момент» мотора 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
У автомобильных двигателей есть несколько основных характеристик: объем, мощность, количество цилиндров. Среди них и крутящий момент, на который не все обращают свое внимание.
На что же он влияет и что это такое вообще?
Простым языком все можно описать так. Если владелец машины знаком с законами физики, то ему наверняка известно, что крутящий момент является производной потенциала двигателя на размер коленвала. Поэтому, чем выше мощность агрегата, тем больше рассматриваемый нами параметр.
Если "лошади" установки влияют на скорость транспортного средства, то крутящий момент определяет ее динамику. Под ней, в частности, подразумевается старт после нажатия на педаль газа.
Кроме того, высокое значение крутящего момента способствует быстрейшему набору автомобилем его максимальной скорости. В современных городских условиях все ресурсы двигателя вряд ли можно задействовать. Однако приличный крутящий момент поможет автовладельцам без проблем стартовать с перекрестков.
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