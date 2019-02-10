Мастера тюнинга превратили Suzuki Jimny в «детский» «Гелик»

Представители тюнинг-ателье Wald International презентовали новое творение, сконструированное на платформе малогабаритного паркетника Suzuki Jimny . Новинка приобрела агрессивную внешность, только вот размеры не дают возможность считать ее серьезным представителем внедорожников, созданных для сурового бездорожья.

Мастера тюнинга посчитали, что обновленной версии модели Jimny от концерна из Японии нужно добавить брутальности и комфортабельности с намеком на класс «люкс». По этой причине в проект была взята одна из моделей, на которой и создали спецпакет дополнительных возможностей Black Bison. За счет таких преобразований, показанная новинка выглядит дороже той суммы, за которую ее будут предлагать. Не исключено, что готовая серийная версия сможет сравниться с любым «Геликом».

Внедорожник Jimny с самого старта реализации обновленной генерации оказался весьма популярным. На сегодняшний день производитель не успевает удовлетворять спрос на модель, отличающейся небольшими размерами. Причем его аутентичный дизайн, а также применение мегасовременных «примочек» притягивает множество мастеров тюнинг-ателье.

Версия Black Bison приобрела кузов черного цвета, дополнительную светотехнику, переделанные дневные ходовые огни на бампере, абсолютно иной капот с внушительными воздухозаборниками, значительно увеличенные арки колес, обновленные диски, а также агрессивную резину для бездорожья. На данный момент внутренние перемены нам не продемонстрированы. А еще ничего не слышно и о сделанных усовершенствованиях технического оснащения.