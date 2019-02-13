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Volkswagen Polo вышел в новой комплектации Connect 

CarClub + ещё 6 13 февраля 2019
Фото: Motor.ru
Volkswagen регулярно балует поклонников новыми комплектациями своих наиболее популярных моделей. На этой неделе стартовал прием заказов на седан Polo в исполнении Connect.
Основная «фишка» спецсерии — фирменное мобильное приложение Volkswagen Connect. Дистанционно на своем смартфоне владелец может увидеть общую информацию о машине, включая остаток бензина и время ближайшего ТО, ее точное местоположение, статистику поездок с анализом манеры вождения, карту дилеров с возможностью записаться к ним. А еще есть возможность быстро связаться с горячей линией в случае поломки.
Для Polo Connect разработан оригинальный синий «металлик». В комплектацию входят 15-дюймовые литые колеса, электропакет (включая электроскладывание зеркал), обогрев передних сидений, мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, климат— и круиз-контроль. В качестве опций доступны несколько пакетов, а также светодиодные фары.
С 90-сильным мотором 1.6 и механической коробкой Volkswagen Polo Connect стоит 800 900 рублей. Двигатели 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (125 л.с.) также есть в ассортименте. Каждый из них можно заполучить как с «ручкой», так и с автоматизированной коробкой. В случае с атмосферником это классический 6-ступенчатый автомат, турбомотор сочетается с 7-скоростным преселективом.
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Бортжурнал , Volkswagen Polo , Volkswagen , Apple
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