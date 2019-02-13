Volkswagen Polo вышел в новой комплектации Connect

Volkswagen регулярно балует поклонников новыми комплектациями своих наиболее популярных моделей. На этой неделе стартовал прием заказов на седан Polo в исполнении Connect.

Основная «фишка» спецсерии — фирменное мобильное приложение Volkswagen Connect. Дистанционно на своем смартфоне владелец может увидеть общую информацию о машине, включая остаток бензина и время ближайшего ТО, ее точное местоположение, статистику поездок с анализом манеры вождения, карту дилеров с возможностью записаться к ним. А еще есть возможность быстро связаться с горячей линией в случае поломки.

Для Polo Connect разработан оригинальный синий «металлик». В комплектацию входят 15-дюймовые литые колеса, электропакет (включая электроскладывание зеркал), обогрев передних сидений, мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, климат— и круиз-контроль. В качестве опций доступны несколько пакетов, а также светодиодные фары.