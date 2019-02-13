Раскрыты характеристики обновленного Mitsubishi L200 для России

Россия станет одной из первых стран, в которой появится пикап L200 обновленной модели. Старт продаж запланирован на март текущего года.

Новинка оснащается знакомым по предшествующей модели дизельным двигателем объемом 2,4 литра в двух вариантах форсировки (154 л.с. и 181 л.с.), говорится сообщении Mitsubishi , распространенном в среду. Дорожный просвет пикапа увеличился на 15 мм — до 220 мм, углы въезда и съезда выросли до 31 градуса и 29 градусов соответственно. Среди других особенностей рестайлинговой модели указаны новая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, перенастроенная подвеска и улучшенная тормозная система. Дорогие версии с полноприводной трансмиссией Super Select 4WD обзавелись новым селектором, упрощающим выбор режимов движения, отмечается в сообщении Mitsubishi.

L200 предложат россиянам в пяти различных комплектациях с 18-дюймовыми литыми дисками, а в топовых исполнениях грузовичок получит светодиодную оптику. В списке доступного оборудования указаны подогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль, датчик дождя и камера заднего вида.

Ранее в декабре Mitsubishi запустила серийное производство рестайлингового L200 на заводе в Таиланде — именно оттуда автомобили будут поставляться на российский рынок.

Рублевые цены на новинку будут объявлены 21 февраля.