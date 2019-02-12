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John Deerе обновила поворотные платформы серии G 

Car.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: car.ru
Компанией John Deerе был сделан рестайлинг серии G машин, имеющих поворотную платформу, которые помогают в лесозаготовительной промышленности.
Модификации 2154G, 2156G, 2654G, 2656G, 3154G, 3156G, 3754G и 3756G были полностью обновлены. Кроме этого у них сделали запас технологии на будущее. Вследствие чего, при необходимости они могут быть оборудованы харвестерной головкой, мультипроцессором, погрузчиком и многим другим дополнительным оборудованием.
Обновлённая модель серии G получила множество улучшений, которые направлены непосредственно на увеличение производительности и удобство в работе оператора. Дизельный двигатель John Deerе Final Tier 4 имеет предварительную очистку воздуха, которая осуществляется с помощью очистителя воздухозаборника. Благодаря ему увеличивается эксплуатационный срок службы воздушного фильтра.
Инженерами компании проведены работы по разработке нового навесного конденсатора для переменного тока. В итоге поставленные задачи были выполнены. Его конструкция позволяется с легкостью очистить грязь, попавшую между ним и радиатором в процессе работы.
Для комфорта оператора были добавлены USB порты на панель управления. Боковые двери получили газовые упоры и поручни.
В будущем планируется продолжить совершенствование машин серии G. В основном целью компании будет упрощение технического обслуживания и оптимизации конструкции. Возможно немного изменят дизайн, при этом оставив старую мощность и производительность.
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