John Deerе обновила поворотные платформы серии G

Компанией John Deerе был сделан рестайлинг серии G машин, имеющих поворотную платформу, которые помогают в лесозаготовительной промышленности.

Модификации 2154G, 2156G, 2654G, 2656G, 3154G, 3156G, 3754G и 3756G были полностью обновлены. Кроме этого у них сделали запас технологии на будущее. Вследствие чего, при необходимости они могут быть оборудованы харвестерной головкой, мультипроцессором, погрузчиком и многим другим дополнительным оборудованием.

Обновлённая модель серии G получила множество улучшений, которые направлены непосредственно на увеличение производительности и удобство в работе оператора. Дизельный двигатель John Deerе Final Tier 4 имеет предварительную очистку воздуха, которая осуществляется с помощью очистителя воздухозаборника. Благодаря ему увеличивается эксплуатационный срок службы воздушного фильтра.

Инженерами компании проведены работы по разработке нового навесного конденсатора для переменного тока. В итоге поставленные задачи были выполнены. Его конструкция позволяется с легкостью очистить грязь, попавшую между ним и радиатором в процессе работы.

Для комфорта оператора были добавлены USB порты на панель управления. Боковые двери получили газовые упоры и поручни.

В будущем планируется продолжить совершенствование машин серии G. В основном целью компании будет упрощение технического обслуживания и оптимизации конструкции. Возможно немного изменят дизайн, при этом оставив старую мощность и производительность.