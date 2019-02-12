Опциональная решетка радиатора для автомобилей из специальной серии Aston Martin Vanquish Zagato обойдется покупателю в 30 тысяч фунтов стерлингов, что составляет 2,5 миллиона рублей. За эту сумму в России можно купить, например, базовый Toyota Land Cruiser Prado.
Элемент декора состоит из трех элементов: передней сетки и двух накладок для фонарей. Они вырезаются из цельного куска алюминия на станке с ЧПУ. Изготовление и финишная обработка деталей занимает три тысячи часов — столько же в Aston Martin тратят на сборку одного экземпляра суперкара One-77. За каждый час работы британский производитель просит 10 фунтов стерлингов.
В семейство Aston Martin Vanquish Zagato входят купе, кабриолет, спидстер и шутинг-брейк. Общий тираж серии не превысит 325 автомобилей. Все суперкары оснащены атмосферным двигателем V12 мощностью 600 лошадиных сил и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. «Сотню» машины набирают менее чем за четыре секунды.
В конце прошлого года неизвестный покупатель приобрел сразу четыре автомобиля в разных кузовах, а еще один клиент марки заказал шутинг-брейк в насыщенном розовом цвете.