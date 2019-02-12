Решетка радиатора для суперкара Aston Martin Zagato стоит, как новенький Land Cruiser Prado

Элемент декора состоит из трех элементов: передней сетки и двух накладок для фонарей. Они вырезаются из цельного куска алюминия на станке с ЧПУ. Изготовление и финишная обработка деталей занимает три тысячи часов — столько же в Aston Martin тратят на сборку одного экземпляра суперкара One-77. За каждый час работы британский производитель просит 10 фунтов стерлингов.

В конце прошлого года неизвестный покупатель приобрел сразу четыре автомобиля в разных кузовах, а еще один клиент марки заказал шутинг-брейк в насыщенном розовом цвете.