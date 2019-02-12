Новая версия KIA Borrego 2020 года проходит тестирование

Совсем недавно появилась информация о том, что новая модель автомобиля KIA Borrego проходит испытания. Проверка работоспособности новой машины проходит с привязкой к зимним погодным условиям.

Новая версия, что вполне естественно, выглядит гораздо современнее своего предшественника, машины вышедшей в далеком 2008 году. Передняя часть автомобиля приобрела квадратную форму. В наличии большие фары, воздухозаборники треугольной формы, фальшрадиаторная решетка в вертикальном исполнении.

Пока сложно сказать что-то конкретное о внедорожнике. Технические характеристики автомашины пока неизвестны. Но некоторые детали можно определить уже сейчас. Так южнокорейская версия внедорожника будет оснащена дизельным мотором V6. Мощность агрегата 256 лошадиных сил. Машина полноприводная, оборудована восьмиступенчатым автоматом.

Пока непонятно будет ли новая версия KIA Borrego в полном смысле внедорожником. На внутреннем рынке Южной Кореи машина будет стоить более 37 тысяч долларов. В переводе на нашу отечественную валюту — это порядка 2,5 миллионов рублей.

Есть предположение, что на окончательную версию KIA Borrego может оказать влияние модель Telluride. Этот кроссовер совсем недавно был представлен в Северной Америке.