Элитные машины тоже имеют проблемы с качеством сборки

Отзывные кампании вынуждены проводить все производители — от народной « Лады » до люксового Bentley . У элитных британских автомобилей тоже возникли проблемы с безопасностью. На российском рынке объявлена сервисная кампания для 111 двухдверок Continental 2018 года выпуска и 96 седанов Mulsanne, проданных в 2012-2018 годах.

«Континентали» нуждаются в обновлении программного обеспечения блока управления усилителя руля. Ошибка в некоторых случаях может вызвать временное отключение усилителя. В отдельных конкретных дорожных ситуациях это может привести к повышенному риску ДТП. Функции усилителя рулевого управления полностью восстанавливаются если выключить и снова включить зажигание.

Причиной отзыва «Мульсаннов» являются крепления ремней безопасности, которые, возможно, не удовлетворяют требованиям по нагрузке, если одновременно заняты центральное и хотя бы одно из боковых задних сидений. При ДТП существует риск отрыва замка заднего сиденья от силовой конструкции кузова. Причина заключается в том, что при производстве креплений замков ремней безопасности, поставщик использовал несоответствующий материал. На седанах заменят центральные крепления задних ремней безопасности.

Представители марки Bentley уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым к сообщению Росстандарта перечнем.