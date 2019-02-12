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Названы главные причины негодования водителей на дорогах 

Рамблер + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: depositphotos.com
Эксперты немецкого интернет-магазина reifen.com провели опрос автолюбителей и выяснили, что бесит современных водителей больше всего, сообщает «За рулём».
По словам автора статьи, несмотря на то что в опрос коснулся только немецких автолюбителей, в результатах анкетирования прослеживаются общечеловеческие тенденции.
Так, 71% респондентов больше всего раздражают водители, которые миганием фар требуют уступить дорогу. На 1 процент меньше тех, кого бесят «шахматисты» на дороге, которые зачастую при маневрировании не пользуются поворотниками. Чуть меньше недовольных слишком уж медленным передвижением автомобилистов — 60% водителей. Досталось и велосипедистам, нарушающим ПДД, они бесят 55% водителей, и автолюбителям, спешащим проехать перекрёсток, иногда даже на красный свет — ими недовольны 52% респондентов.
Оказывается, в Германии тоже принято ругать власти. 68% немецких автолюбителей пеняют на ужасное состояние дорог. 64% считают, что политики просто игнорируют требования автомобилистов. Почти половина опрошенных водителей — 48% — недовольны штрафами, высокими налогами и сборами. Чуть меньше — 47% не могут разглядеть слишком уж маленькие дорожные указатели. Наконец, 37% респондентов и вовсе считают, что власти целенаправленно притесняют автомобилистов.
Аналитики также выяснили, считают ли автолюбители, что в последнее время трафик на дорогах стал более агрессивным. 78% опрошенных ответили утвердительно или склонились к положительному ответу, 12% не нашли в дорожной обстановке ничего сложного, 5% остаются довольны существующим положением дел и ещё 5% затруднились ответить.
По информации «За рулём», опрос был проведен среди почти 700 водителей в конце января 2019 года.
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Бортжурнал
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