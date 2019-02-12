Составлен ТОП-5 самых безопасных кроссоверов в мире

Надежность любой техники — это пожалуй самый главный показатель.

Автомобили также не исключение из правил.

Ниже мы представляем мировой ТОП-5 наиболее надежных кроссоверов. Но сегодня речь пойдет не о выносливости автомобиля, а о его надежности в плане безопасности.

Лидирует в списке шведская модель Volvo XC90. В данной машине отмечается идеальная работа системы экстренной остановки, которая реагирует на препятствие в любое время суток и при любых погодных условиях.

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На втором месте — немецкий представитель — Mercedes-Benz GLE, в оснащение которого входит современная система полуавтономного управления автомобилем.

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Номер три в рейтинге — японская модель Lexus RX . Данный кроссовер выделяется из общей массы наличием весьма продвинутой системы определения усталости водителя. Стоит системе заметить малейшее отклонение в поведении человека от заданных параметров, как электроника отреагирует, подав звуковой сигнал и включив индикацию.

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Замыкают пятерку модели Audi Q7 и Acura MDX.

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В оснащение данных автомобилей входит широкий спектр систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и предотвращения выезда на обочину.