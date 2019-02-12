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Составлен ТОП-5 самых безопасных кроссоверов в мире 

Car.ru 12 февраля 2019
Фото: Car.ru
Надежность любой техники — это пожалуй самый главный показатель.
Автомобили также не исключение из правил.
Ниже мы представляем мировой ТОП-5 наиболее надежных кроссоверов. Но сегодня речь пойдет не о выносливости автомобиля, а о его надежности в плане безопасности.
Лидирует в списке шведская модель Volvo XC90. В данной машине отмечается идеальная работа системы экстренной остановки, которая реагирует на препятствие в любое время суток и при любых погодных условиях.
car.ru
На втором месте — немецкий представитель — Mercedes-Benz GLE, в оснащение которого входит современная система полуавтономного управления автомобилем.
car.ru
Номер три в рейтинге — японская модель Lexus RX. Данный кроссовер выделяется из общей массы наличием весьма продвинутой системы определения усталости водителя. Стоит системе заметить малейшее отклонение в поведении человека от заданных параметров, как электроника отреагирует, подав звуковой сигнал и включив индикацию.
car.ru
Замыкают пятерку модели Audi Q7 и Acura MDX.
car.ru
В оснащение данных автомобилей входит широкий спектр систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и предотвращения выезда на обочину.
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Бортжурнал , Volvo , Acura , Audi , Audi Q7 , Lexus RX , Lexus , Volvo XC90 , Acura MDX , Mercedes-Benz
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