9 самых дешевых машин с автоматом

Среди новых автомобилей доля версий с разными типами автоматизированных трансмиссий давно перевалила за 50% и продолжает расти. Посмотрим, что предлагает российский рынок для небогатых, но желающих комфорта покупателей.

Лидер рейтинга доступности не меняется уже много лет — это « Лада ». «Гранта», несмотря на свой бюджетный статус, обладает всеми опциями, которые требуются от современного автомобиля. А исполнений с двумя педалями у нее даже два: АвтоВАЗ выпускает машины как с роботом с одним сцеплением собственной разработки, так и с классическим 4-ступенчатым автоматом Jatco.

С роботизированной коробкой сочетается самый мощный в линейке двигатель в 106 сил. В минимально возможный набор опций Classic/Optima входят ABS, одна подушка безопасности, кондиционер и передние электрические стеклоподъемники. Стоит такой седан 536 500 рублей, и это самое доступное предложение на рынке для машин без педали сцепления. Аналогично оснащенные лифтбек и хэтчбек дороже на 15 тысяч, универсал — на 25 тысяч рублей.

Автомат ставят на «Гранты» с 98-сильным мотором. Расход топлива с АКП выше, чем с роботом АМТ, зато на другой чаше весов оказывается экономия на транспортном налоге. А вот на самой покупке сэкономить не получится: из-за импорта японский агрегат дорог. Начальная для «автоматической» версии комплектация — Comfort с двумя подушками безопасности, системой стабилизации, кондиционером, «музыкой», обогревом сидений, электроприводами передних стекол и зеркал. Цена — от 596 500 рублей за седан.

«Японский» Datsun выпускает в Тольятти бок о бок с «Грантами» седан on-DO и хэтчбек mi-DO. За импортный шильдик и измененный дизайн берут заметную доплату, однако иной подход к формированию комплектаций и силовых агрегатов позволяет сэкономить. Так, с 4-скоростным автоматом Jatco у «Датсунов» агрегатируются другие моторы — восьмиклапанник в 87 л.с. и 16-клапанник отдачей 106 «лошадей». Первый, несмотря на скромную мощность, едет в тандеме с автоматом отлично: в городе динамики хватает за глаза! Так что на этот вариант вполне можно обратить внимание.

Седан on-DO с 87-сильным мотором и АКП стоит от 562 000 рублей, хэтчбек mi-DO — от 595 000 рублей. В отличие от «Гранты» в комплектации Comfort, у «Датсунов» не будет кондиционера. Небольшую компенсацию предлагает только on-DO: у него есть передние противотуманные фары. Обычный кондиционер на «японские» машины не ставится. С однозонным климат-контролем цены вырастают до 587 000 и 620 000 рублей соответственно. Приемлемо.

Лада Веста » ждет вариатор, но до появления таких машин в продаже еще — в самом лучшем случае — три квартала. Пока же флагман из Тольятти располагает только роботом АМТ. Что обидно, модернизированная коробка с ускоренными переключениями, ползущим и зимним режимами пока ставится только на «Весты» с мотором 1.8. А ведь дешевым «Грантам» ее выделили и с 1,6-литровым агрегатом! Придется мириться с таким «притеснением».

Зато за базовые для «Весты» с роботом 664 900 рублей автомобиль будет неплохо укомплектован: ESP, две подушки безопасности, маршрутный компьютер, электроприводы зеркал и передних стекол, обогрев сидений, центральный замок и сигнализация с дистанционным управлением, 15-дюймовые колеса с колпаками. Для универсала SW с коробкой АМТ минимально возможный уровень оснащения Comfort (плюс передний подлокотник с боксом, пара дополнительных розеток, круиз-контроль с ограничителем скорости, аудиосистема, задний парктроник, задние электростеклоподъемники), потому и доплата берется не только за тип кузова. Цена такой машины — 729 900 рублей.

На четвертой ступени по доступности после «Гранты», «Датсунов» и «Весты» расположилась первая в нашем рейтинге иномарка. Renault Logan с заслуженным 4-ступенчатым автоматом DP2 стоит от 707 990 рублей. Хэтчбек Sandero дороже на 12 тысяч. Двигатель развивает 102 л.с. Тандем получился и не слишком шустрым, и достаточно прожорливым. Коробка в целом не самая надежная, но именно на платформе В0 доставляет сравнительно немного хлопот.

Комплектация Life совсем без изысков: есть кондиционер, две подушки безопасности и передние электростекла. Зеркала регулируются вручную, «музыки» нет, за систему ЭРА-ГЛОНАСС, которая есть у всех машин из тройки лидеров, надо доплатить еще 12 тысяч рублей. Зато — иномарка. И, кстати, Sandero по опциям чуть выгоднее. Он дороже не только за счет иного кузова, но и входящих в ту же комплектацию Life круиз-контроля и передних противотуманных фар.

Замыкает пятерку самых дешевых моделей с автоматизированными коробками еще одна иномарка. Субкомпактная, зато без налета «бюджетного» имиджа. Речь о Kia Picanto. Городской симпатяга укомплектован скромным моторчиком 1.2 (84 л.с.) и простеньким автоматом на четыре передачи. Стартовая цена такого сочетания — 739 900 рублей. Обогревов в машине никаких не будет, но кондиционер, пара электростеклоподъемников, магнитола с двумя динамиками, ESP и две подушки безопасности в наличии. Для минимального комфорта достаточно. К слову, следующая комплектация дороже всего на 25 тысяч, зато располагает обогревами руля, передних сидений и зеркал, электроприводами зеркал и задних стеклоподъемников, а также «музыкой» с четырьмя колонками и управлением на руле.

А вот «Лада Иксрей» в топ-5 не вошла. Высокий городской хэтчбек с «общевазовским» роботом АМТ и двигателем 1.8 в 122 л.с. стоит от 757 900 рублей. В комплекте — две подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, система стабилизации, электропакет, кондиционер, обогрев сидений, аудиосистема с управлением на руле.