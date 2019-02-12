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«Сил больше нет»: Блогер рассказал о своем УАЗе «Патриот» 

Car.ru + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: Car.ru
Автомобильный блогер поделился своим опытом пользования новым автомобилем УАЗом "Патриот".
Автор отмечает, что не ожидал таких проблем с по сути новой машиной.
Речь в частности пойдет о том, что после того, как новый автомобиль прошел каких-то 18 000 километров, у его хозяина началась реально черная полоса в жизни. Ему сейчас приходится постоянно что-то ремонтировать, подкручивать и подтягивать.
А теперь вот, невзирая на своевременное прохождение различных ТО, в салоне появился устойчивый запах антифриза.
Подписчики блогера выразили ему свою поддержку. А некоторые написали, что у них схожие проблемы начались еще раньше. Мол, не стоит настолько огорчаться, ведь ты такой не один.
Итогом общения с подписчиками стало решение отправить машину на очередной гарантийный ремонт. В автосалоне владельцу проблемного "Патриота" выдали подменную машину 2017 года выпуска. А забрать свою блогер сможет только через месяц.
Такие сроки удивили его подписчиков. Ведь по мнению некоторых комментаторов, весь ремонт сведется к затягиванию хомутов на патрубках отопителя салона. И ничего более.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , УАЗ
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