«Сил больше нет»: Блогер рассказал о своем УАЗе «Патриот»

Автомобильный блогер поделился своим опытом пользования новым автомобилем УАЗом "Патриот".

Автор отмечает, что не ожидал таких проблем с по сути новой машиной.

Речь в частности пойдет о том, что после того, как новый автомобиль прошел каких-то 18 000 километров, у его хозяина началась реально черная полоса в жизни. Ему сейчас приходится постоянно что-то ремонтировать, подкручивать и подтягивать.

А теперь вот, невзирая на своевременное прохождение различных ТО, в салоне появился устойчивый запах антифриза.

Подписчики блогера выразили ему свою поддержку. А некоторые написали, что у них схожие проблемы начались еще раньше. Мол, не стоит настолько огорчаться, ведь ты такой не один.

Итогом общения с подписчиками стало решение отправить машину на очередной гарантийный ремонт. В автосалоне владельцу проблемного "Патриота" выдали подменную машину 2017 года выпуска. А забрать свою блогер сможет только через месяц.

Такие сроки удивили его подписчиков. Ведь по мнению некоторых комментаторов, весь ремонт сведется к затягиванию хомутов на патрубках отопителя салона. И ничего более.