Рестайлинг Skoda Superb обойдется без революций

Официальный дебют обновленного семейства Superb — лифтбека и универсала — уже не за горами, но увлеченные процессом тестирования будущего флагмана инженеры Skoda слишком близко подпустили фотошпионов. Серьезные изменения ждут Superb разве что в списке моторов.

Оба представителя семейства были застигнуты на месте тестов практически без камуфляжа, и шпионские фото позволяют сделать вывод о том, что изменений во внешности флагманской модели ожидается самый минимум. Судя по изображениям, опубликованным изданием Motor1, Skoda Superb получит слегка модернизированную оптику (модернизация обусловлена полным переходом на светодиоды), переработанные бампера и, возможно, более рельефную и массивную решетку радиатора.

Изменится ли что-то в интерьере "Суперба", пока неизвестно, но, вероятнее всего, доработки салона модели будут столь же минимальными. Не исключено, что сведутся они к расширению функционала бортовой мультимедийной системы и спектра доступных водительских ассистентов. По слухам, Skoda Superb получит кое-что из функций, которыми уже снабдили европейский VW Passat, переживший рестайлинг буквально на днях.

"Пассат" же может стать источником единственного серьезного изменения по технической части. На Skoda Superb могут установить ту же самую гибридную силовую установку, что уже получил немецкий седан в версии GTE. 14, -литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель суммарно развивают 218 л.с., располагают более емкой батареей и обеспечивают "Пассату" возможность проехать на электротяге до 55 км. Если гибридным станет и Superb, характеристики такой версии, скорее всего, будут вполне сопоставимы.

Кроме того, "Суперб" может заполучить и новый дизельный мотор TDI evo, развивающий при объеме в 2,0 л 150 л.с. и ставший после модернизации более экологичным.

Дебютировать обновленное семейство Skoda Superb должно на мартовской выставке в Женеве, где главным шоу-стоппером марки станет компактный кроссовер Kamiq.