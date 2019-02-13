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В Европе появится полностью электрический магистральный тягач 

Автовести + ещё 2 4 часа назад
Фото: Nikola
Пока целый ряд разработчиков в США создавал "зеленые" грузовики на электротяге, компания Nikola Motors экспериментировала с водородными силовыми установками — и даже собрала множество заказов. Однако, полностью покинуть зону современных трендов компании не удалось.
Оказывается, у Nikola Motors готовы к дебюту два грузовика — моделей Two и Tre ("Второй" и "Третий"), причем оба сразу в двух ипостасях. Обе модели получили водородные силовые установки еще на этапе онлайн-премьер, а сейчас и тот, и другой тягач снабжены еще и традиционными электромоторами без химических добавок.
Подробностей компания пока не раскрывает, но ожидается, что электрические варианты обоих тягачей получат возможность комплектования одной из трех батарей на выбор — емкостью от 500 кВт/ч, 750 кВт/ч и один мегаватт. Кроме того, известно, что Nikola Two и Nikola Tre будут продаваться полностью подготовленными с технической точки зрения к применению системы автономного управления 5 уровня — то есть, полностью исключающей необходимость присутствия человека. Для того, чтобы система заработала, достаточно будет либо обновить, либо разблокировать программное обеспечение.
При этом в Nikola продолжают делать ставку на водородные силовые установки, где электроэнергия для работы электромоторов добывается прямо на борту в ходе химической реакции между водородом, запасенным в баках, и кислородом из воздуха. Производитель утверждает, что такой привод оптимален для грузовиков, предназначенных для дальних поездок, тогда как электрические тягачи в Nikola ориентируют для применения внутри мегаполисов. По расчетам производителя, когда на тягачи будет открыт полноценный прием заказов, заявок на водородные версии будет в 50 раз больше, чем на полностью электрические. Именно поэтому в Nikola всерьез подумывают организовать собственную сеть заправок с водородом как на территории США, так и в Европе.
Для европейских покупателей предназначен в первую очередь бескапотный тягач Tre, который отличается не только иной архитектурой, но и более компактными размерами. Тем не менее, его силовая установка в водородном исполнении способна развивать до 1 000 л.с. и обеспечивать дальность поездки до 1 200 км.
Массированный показ грузовиков компания Nikola Motors проведет в середине апреля в Аризоне, для чего организует специальное мероприятие. Когда именно стартует производство моделей Two и Tre, пока не уточняется, а сборку старшей модели One (тоже на водороде) американцы обещали начать уже в следующем году. К этой модели потенциальные покупатели проявляют пристальный интерес: утверждается, что общий объем заказов, собранных Nikola, уже превысил 4 млрд долларов.
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