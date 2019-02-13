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В Москве растут продажи российских легковушек 

«Автостат Инфо» 14 часов назад
Фото: avtostat-info.com
В Москве растут продажи российских легковушек На 6,8% в январе этого года выросли продажи российских машин на авторынке Москвы, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». В то же время на 3% сократились продажи иномарок.
И хотя в процентном выражении сегмент российских авто опережает сегмент иномарок, он значительно уступает ему в продажах «в штуках». Так, в январе в Москве было продано лишь 768 российских машин, а продажи иномарок составили 11 819 ед.
Отметим, что всего в первый месяц нового года на столичном авторынке было продано 12 587 автомобилей. Это на 2,4% меньше, чем в январе 2018 года (12 896 шт.) и более чем в два раза меньше, чем в декабре (26 886 ед.).
Статистика «Автостат Инфо» показывает, что в Москве первое место по продажам в январе снова заняла KIA Rio — 640 реализованных машин, что на 22,4% больше, чем годом ранее (523 ед.). Второе место досталось седану Volkswagen Polo, который показал прирост на уровне 43,5% и разошелся на авторынке Москвы в количестве 571 ед. (против 398 ед., проданных годом ранее). Модель Hyundai Creta стала третьей в общем зачете и возглавила рейтинг в сегменте SUV авторынка Москвы, показав при этом 7-процентный спад продаж в годовом сравнении, с 509 до 474 ед. Skoda Octavia, которая выросла за этот период в продажах на 29%, заняла 4-е место в январе и разошлась на авторынке столицы в количестве 397 ед. (годом ранее — 307 авто). На пятое место в рейтинге продаж на авторынке Москвы переместился Hyundai Solaris — 384 ед., что на 16% ниже уровня продаж в январе 2018 года (457 ед.).
«Десятку» моделей, лидирующих по продажам в январе в Москве, по данным статистики «Автостат Инфо», составили также: Toyota Camry — 349 шт. (+20%), Nissan X-Trail — 323 ед. (-0,6%), Volkswagen Tiguan — 315 авто (+3%), а также Skoda Kodiaq — 290 машин и KIA Sportage — 277 авто (-36%).
«Автостат Инфо»: последние новости
В январе рыночная доля SUV составила 48 процентов Рейтинг продаж среди иномарок на авторынке РФ возглавляет KIA Топ-10 областных авторынков в январе 2019 года
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Kia Sportage , Nissan X-Trail , Kia , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Skoda Kodiaq , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , Toyota Camry
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