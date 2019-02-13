В Москве растут продажи российских легковушек

В Москве растут продажи российских легковушек На 6,8% в январе этого года выросли продажи российских машин на авторынке Москвы, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». В то же время на 3% сократились продажи иномарок.

И хотя в процентном выражении сегмент российских авто опережает сегмент иномарок, он значительно уступает ему в продажах «в штуках». Так, в январе в Москве было продано лишь 768 российских машин, а продажи иномарок составили 11 819 ед.

Отметим, что всего в первый месяц нового года на столичном авторынке было продано 12 587 автомобилей. Это на 2,4% меньше, чем в январе 2018 года (12 896 шт.) и более чем в два раза меньше, чем в декабре (26 886 ед.).